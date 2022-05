Liga MX Femenil: Juan Carlos Cacho reconoció que hay aspectos por mejorar en Pachuca

Para el director técnico de las Tuzas del Pachuca, Juan Carlos Cacho, se sufrió, pero se obtuvo el pase a la final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil tras dejar en el camino a las Rayadas de Monterrey en la semifinal de vuelta que se jugó el lunes en el Estadio BBVA, donde una jugada polémica por poco las dejó fuera.

Aunque reconoció sentirse feliz por el logro con el conjunto de la Bella Airosa, el estratega prefirió no solicitar la presencia del VAR en el circuito rosa y aunque por poco se quedó sin voz, pudo lograr el cometido al entrar como interino en la recta final del certamen. "No está y tampoco nos costó, pasamos a la final, no me quiero meter en polémico yo tampoco, somos seres humanos y nos equivocamos".

"(Estoy) contento, feliz, hay que analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, después pensaremos en el próximo rival; hoy vamos a disfrutar un ratito aunque sea. Una final, casi me quedo sin voz, se viven al máximo, esta fase de Liguilla se vivió muy intensa, supimos sufrir, se ha trabajado bien en los poquitos días que tenemos para trabajar el partido, la final se juega para ganar", manifestó.

Sin embargo, el timonel del Pachuca Femenil adelantó que hace falta mejorar en diferentes aspectos en el terreno de juego. "Táctica fija, estar más atentas en las marcas, nos remataron varias veces que pudo haber sido gol, cuando rompen nos tenemos que cerrar; hay que juntarnos más para adelante, son puntos que debemos mejorar".