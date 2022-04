Liga MX Femenil: Juan Carlos Mendoza se enfoca ahora en un buen cierre de torneo con Mazatlán FC

Mazatlán.- Mazatlán FC Femenil no pudo salir con el triunfo ante Chivas, al caer por 1-0, pese a ello el rival sintió la presión de las Cañoneras que intentaron en la segunda parte pero no lograron hacer el tanto del empate.

Juan Carlos Mendoza, entrenador de Mazatlán FC apuntó que su equipo mostró mejoría, pero no resultó.

¿Cómo seguir trabajando a pesar de las derrotas?

Seguir la misma línea que llevamos, son derrotas dolorosas, hoy es una más, el equipo hoy propuso, no se dio por l toma de decisiones en la última línea que me ha costado trabajo, en los últimos días. Aquí el único responsable soy yo, desgraciadamente no tuvimos una oportunidad clara. Ahora, se viene la fecha FIFA, nos queda preparar el juego ante Toluca.

¿Cómo trabajar los partidos que vienen?

Nosotros tenemos que aspirar a ganar todos los juegos, aspiramos a ganar los tres, el equipo ha mejorado, del juego ante Pachuca, al partido de hoy, Tengo que analizar bien el rival y lo que no hicimos hoy.

¿Hay alguna jugadora fuera por lesión en el plantel o por qué han salido de la convocatoria futbolistas de experiencia?

No hay ninguna lesionada, pero yo trato de ser lo más justo en la convocatoria con mis jugadoras, trato de ir con lo mejor que tengo, las convocadas sean lo mejor tengo en este momento.

En el caso de Magaly Cuadrado y Priscila Gaitán, no han estado en su mejor momento. Hoy dimos oportunidad al caso de Graciela Wong y de Monserrat Montes y lo han venido haciendo bien en el trabajo los últimos días.

¿Qué fue lo que más les faltó hoy para poder sumar?

Creo que lo que nos ha faltado durante todo el torneo es gol, buscamos generar jugadas para que acaben en gol, es algo que hemos trabajado muchísimo, falta por ahí afinar la última toma de decisión, también enfrentamos a un gran rival.

Chivas es uno de los mejores equipos de la Liga, pero sigue faltando esos detalles, que a veces se tienen de un buen delantero, que es terminar las jugadas en gol.

¿Hasta el momento sabe si seguirá en el proyecto el siguiente torneo?

Ahora nos queda terminar el torneo de la mejor manera, quizá no nos alcanza para clasificar, uno de los objetivos era mejorar lo del torneo anterior, y esto no nos deja nada tranquilo.

Hasta ahorita yo tengo contrato, pero los técnicos somos hijos de los resultados, la directiva tomará una decisión, al final son números que no quisiera entregarle yo a mi directiva, porque ellos me han dado su confianza, al final ellos toman la decisión y se respeta.