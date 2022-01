Liga MX Femenil: Juan Pablo Alfaro asegura que 'Licha' Cervantes es una gran referente de Chivas

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, lleno de elogios a la delantera tapatía, Alicia Cervantes, quien destaco anotando tres goles en el juego de este viernes ante las Centellas del Necaxa.

Y es que la atacante suma cuatro goles en dos partidos y estaba de regreso después de salir del Covid-19. Es por ello que el DT aseguró que 'Licha' es una gran referente en su plantel por lo que ofrece en el campo en los momentos más claves.

"Es la referente, una jugadora importante. Es la que culmina las jugadas, buen regreso. La actuación del equipo me deja contento y satisfecho. Licha ni se diga por esa actuación, no es común meter tres goles, le tocó a ella. Estamos contentos porque adquiere confianza, igual que el equipo. Es agradable ver que sigue con esa inercia del torneo pasado", comentó Alfaro.

Alfaro asegura que no se obsesiona por estar en el liderato, asegura que si se da es por el buen trabajo que están haciendo las jugadoras en la cancha y eso es más que importante por el momento en el equipo.

"Te soy sincero, no es una obsesión. Si se da, es por lo que están trabajando las chicas, que jueguen bien, tengan ideas claras, que sepan hacer con y sin balón. Voy paso a paso, si se da el liderato bienvenido, no es que lo rechacemos. Me interesa que el equipo sea consistente, regular", señaló Alfaro.

Por su parte, el director técnico de Centellas del Necaxa, Jesús Palacios, afirma que las cosas que se han estado trabajando es para lograr cosas positivas y si hoy se perdió fue porque se dejaron de hacer cosas en el campo.

"Tal vez los de afuera me van a decir el más optimista del mundo, pero a lo que vivo día a día y tomamos el equipo hace seis meses, veo cosas positivas. Hoy nos quedamos cortos, jugadoras puntuales quedaron a deber. Hablé con ellas, fui directo, la competencia sigue. A mí no me define este resultado, y a una jugadora no la define 90 minutos malos", remarcó Palacios.