Liga MX Femenil: Juan Pablo Alfaro desea que Chivas se mantenga concentrada, principalmente porque viene el rival más complicado y luego Liguilla

El director técnico de las Chivas del Guadalajara, Juan Pablo Alfaro, asegura que su equipo debe de mantenerse con los pies en la tierra para lo viene en el cierre del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y a la postre en la Liguilla.

Chivas es uno de los equipos más contendientes al título en este certamen del circuito rosa y es por ello que el estratega quiere que su equipo siga con la misma tónica de juego para no bajar el ritmo en los momentos claves.

“Nos enfocamos en ir partido a partido, nos enfocamos en calificar, fue uno de los objetivos, quedar entre los primeros cuatro. Como se viene dando el torneo son estadísticas que se van sumando, como los 40 puntos, llegar a la Liguilla lo mejor posible. Primero tenemos que tener bien los pies sobre la tierra. El próximo son Rayadas, debemos jugarlo con seriedad y responsabilidad. Son las líderes y no será nada fácil. No podemos echar las campanas al vuelo, porque no será fácil la Liguilla”, explicó en conferencia de prensa.

Alfaro asegura que no sabía que el triunfo ante Atlas fue el centenar para el equipo en la Liga MX Femenil.

“Le doy mucho valor al triunfo. Desconocía el triunfo número 100, de los 40 puntos sí lo sabía. Me quedo satisfecho con el funcionamiento, tuvimos lapsos donde no tuvimos el balón. El equipo hizo un buen partido en todas las líneas”, concluyó.

Debido a la gran campaña que ha hecho Rayadas en la que suman 42 puntos hasta el momento, el Rebaño aún podría aspirar matemáticamente a la cima de la contienda, aunque para ello necesitan que Monterrey tropiece con Tigres en el Clásico Regio y que la próxima semana las tapatías derroten a las de Nuevo León para arrebatarles el primer lugar general.