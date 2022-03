Liga MX Femenil: Jugadoras de América firmaron autógrafos previo al partido del equipo varonil

América no ha tendio un buen Clausura 2022 en la categoría varonil, pero en la Liga MX Femenil las mujeres han sacado el orgullo por la institución azulcrema. Y en el contexto de la Jornada 11 del Clausura 2022 de los varones, asistieron al Estadio Azteca para firmar autógrafos.

Este domingo, antes del partido entre América y Toluca de la Liga MX, asistieron Selene Valera, Andrea Hauksdóttir, Eva González Tate, Natalia Mauleón y Scarlett Camberos estuvieron en la explanada del coloso de Santa Úrsula conviviendo con los aficionados azulcremas.

De las jugadoras que asistieron a la firma, Selena y Andrea no han tenido actividad, a pesar de que en el caso de la finlandesa llegó como un refuerzo destacado para este semestre, pero hasta el momento Craig Harrington no le ha permitido debutar en la Liga MX Femenil. Mientras que Valera no se ha ganado su titularidad frente a Jocelyn Orejel, Janelly Farias, Mónica Rodríguez, Kimberly Rodríguez o Karen Luna.

Por otra parte, Eva González y Nati Mauleón sí han tenido más actividad, aunque la segunda se perdió las jornadas más recientes pues estaba concentrada con la Selección Mexicana Sub20. La joven futbolista quedó subcampeona del Campeonato de la Concacaf y fue elegida en el 11 ideal del torneo.

Finalmente, Scarlett Camberos se ha convertido en una de las jugadoras preferidas de la afición. La mexicoamericana llegó este semestre al club pero ya es titular indiscutible y tiene 5 goles, lo que la convierte en una de las piezas más importantes al ataque a lado de Katty Martínez.

El América visitará este lunes 21 de marzo a Toluca en el Nemesio Diez, en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil. El partido está programado para las 17:00 horas del centro de México, 16:00 horas de Sinaloa.