Liga MX Femenil: ¿Jugar en Europa? De momento no es la prioridad para Alicia Cervantes

La parte final de la fase regular del Clausura 2022 estará llena de intensidad, con Rayadas, Tigres y Chivas peleando por el liderato de la clasificación. Los tres equipos se enfrentarán entre sí en las últimas jornadas de la Liga MX Femenil y serán partidos fundamentales para las aspiraciones de cada equipo.

Al respecto, la delantera del Rebaño, Alicia Cervantes, consideró que las rojiblancas tienen posibilidad de terminar en la primera posición. Destacó que falta por disputarse el Clásico regio y que eso podría beneficiar a su equipo.

"También tenemos que enfrentarnos a ellas (Rayadas) y nosotros nos queremos preparar para ir por más puntos, nuestra prioridad era estar entre las cuatro primeras y ya lo logramos.Estamos trabajando y para poder estar en una final hay que hacer cosas diferentes para estar a su altura", declaró en conferencia de prensa.

'Licha' actualmente es la líder de goleo del Clausura 2022 con 13 goles y es la principal figura de Chivas, además de un buen momento que vive con Selección Mexicana. A pesar de ello, la delantera no se preocupa de si su rendimiento llamará o no la atención de clubes en Europa.

"La verdad es que estoy muy a gusto en Chivas. No pienso irme a Europa, no está en mi radar irme allá. Estoy muy a gusto en Chivas y mientras pueda estar acá, voy a estar feliz de estar aquí", puntualizó.

Cervantes enfatizó que su prioridad es lograr un campeonato de Liga MX Femenil con el Rebaño, por lo que no se preocupa tanto por lo que logre en lo individual. "Mi prioridad es ser campeón con Chivas, mi planteamiento es ese salir campeona, ir por los campeonatos de goleo y trascender como equipo. Estoy feliz por seguir anotando y si no se me da el bicampeonato de goleó estaré feliz si llego a la final con Chivas".