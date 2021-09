Liga MX Femenil: Karime Abud afirma que Cruz Azul se repondrá de las derrotas

Ciudad de México.- La victoria de la Máquina de Cruz Azul Femenil del pasado sábado en las instalaciones de La Noria, recibiendo al Atlético de San Luis Femenil, elevó la confianza y generó un respiro entre las jugadoras que forman parte del club que dirige Carlos Roberto Pérez.

Las cementeras tuvieron que afrontar tres semanas consecutivas con derrota ante Puebla, Santos y Tigres; cada contienda sufriendo una goleada por más de tres goles de diferencia y eso empezó a ocasionar que perdieran puestos importantes dentro de la clasificación de la Liga MX Femenil.

El triunfo sobre las potosinas planea ser un regreso fundamental en el grupo de la Ciudad de México. La delantera, Karime Abud, fue parte de las autoras de los goles del pasado fin de semana para que Cruz Azul Femenil se alzara con la victoria, quien aseguró que tienen con que para reponerse de estos descalabros y volver a incorporarse a la zona de liguilla.

"Nuestro objetivo es estar en liguilla, no salir de ahí, tuvimos descalabros que dolieron, pero el objetivo principal es estar en zona de clasificación, pero primero enfrentar a Toluca Femenil en nuestra casa", mencionó la delantera celeste en conferencia de prensa virtual.

Karime Abud en rueda de prensa virtual

Twitter CRUZ AZUL FEMENIL

Otro de los puntos que se tomó en consideración fue la ruta del gol, en vista que las celestes superaron su propia marca de este Grita México, el cual no pasaba de la mínima diferencia, empero es algo que no le preocupa a Karime Abud pese a que no se diferencia a como la cifra de goles de otros equipos.

"La diferencia de goles es abismal a la de otros equipos, pero eso no nos preocupa, estamos unidas, nos encontramos muy bien físicamente, vamos paso a paso por los objetivos". continúo Abud en la rueda de prensa. "Queremos dar un buen partido el siguiente sábado", terminó.

Karime Abud marcó frente a San Luis

Twitter CRUZ AZUL FEMENIL

Cruz Azul acumula 11 puntos después de ocho jornadas en la presente campaña de la Liga MX Femenil. El vecino sábado 11 de septiembre serán las específicas para abrir el telón de la fecha 9 junto a las Diablas en La Noria. Duelo pactado para las 12:00 horas (Tiempo de México), 11:00 horas (Tiempo de Culiacán).