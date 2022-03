Liga MX Femenil: Karla García asegura que Atlas afronta cada partido como si fuera una final

Las Rojinegras del Atlas enfrentarán a las Diablas del Toluca el próximo sábado 2 de abril ante su gente en el Estadio Jalisco para el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil en busca de seguir sumando para acceder a la fase final.

La defensora de Atlas, Karla García, ha tenido una gran participación en lo que va del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, convirtiéndose en una de las regulares dentro del once inicial de Alejandro Rosales. Karla platicó acerca de sus sensaciones sobre esta temporada. “Me he sentido muy bien, la verdad se me han abierto nuevas oportunidades y poco a poco he ido mejorando. Al principio me costó un poco, pero partido a partido he ido creciendo”.

Karla habló también sobre las expectativas que tiene la escuadra de rojinegra para estos últimos cinco partidos que les faltan por disputar, antes de que comience la etapa de Liguilla. “Esperamos ganar, nuestra mentalidad es calificar lo más arriba que se pueda. Nosotras sabemos que los partidos que quedan no son fáciles, hoy por hoy, afrontamos cada partido como si fuera una final”.

Actualmente, las Rojinegras del Atlas se encuentran en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX Femenil, con un partido pendiente por disputar, García compartió cómo se encuentra el equipo tapatío de cara a este cierre de torneo. “Ha sido una temporada de muchas altas y bajas, pero a pesar de todo, como cada torneo seguimos juntas y eso creo que es parte de nuestra esencia, ser un equipo unido, tanto en los momentos buenos, como en los malos”.

El equipo de Atlas tiene una racha de 12 enfrentamientos consecutivos en la Liga MX Femenil sin conocer la derrota jugando en el Estadio Jalisco, este sábado buscarán aumentar ese número de partidos invictas en casa frente a las Diablas. “Estamos mentalizadas y trabajando para ganar. Es crecer partido a partido, mejorar y estar enfocadas en lo que viene, nuestro próximo rival es Toluca, sabemos que no va a ser fácil, pero queremos los tres puntos”, mencionó la zaguera Rojinegra.

La dorsal número 25 del plantel de La Furia aprovechó el espacio para mandar un mensaje a La Fiel, agradeciendo su apoyo e invitándolos a que sigan alentándolas con ese gran cariño que los caracteriza. “A la afición quiero decirles que nos acompañen, al final yo sé que ellos siempre han estado ahí para Atlas y que por ellos somos lo que somos. Queremos verlos con ese entusiasmo y poder regresarles un poquito de lo mucho que hacen por nosotras”, comentó García para concluir.