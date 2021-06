Liga MX Femenil: Karla Padilla vivirá su segunda etapa con Gallos Femenil

Querétaro.- Karla Padilla, una de las futbolistas más reconocidas en la Liga MX Femenil por su belleza y manera de pelear los balones y defender la meta de su equipo, se encuentra llena de alegría tras comunicar que estará de vuelta en su casa y junto al equipo que le ha brindado mucho en su carrera profesional.

La joven de 24 años volverá a utilizar la indumentaria de Gallos Femenil, conjunto que es dirigido por la ex futbolista Carla Rossi y así intentará una segunda oportunidad tras quedar ausente de las canchas por distintas lesiones que la alejaron del futbol, pero como ella lo escribió en sus redes sociales: "Vengo decidida a mejorar, trabajar y crecer".

Al mismo tiempo las redes sociales de Gallos Femenil compartió un video en donde presentó las nuevas elementos que protegerán el escudo queretano en el siguiente torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil; Karla Padilla forma parte del mismo celebrando su retorno y portando la "6".

Padilla acompañará a Jaqueline García (delantera), Ibeth López (mediocampista), Fernanda Pontigo (defensa) y Lula Ramírez (mediocampista) en la siguiente campaña de la división para damas, con el objetivo de disputar su primera liguilla.

Tras la noticia, Karla Padilla compartió una de sus mejores fotografías en su primer año con Gallos Femenil en su cuenta oficial de Instagram, deleitando con un alargado mensaje de motivación y lleno de felicidad interna para la defensora.

"Hoy es un día especial para mi porque regreso a mi casa, al lugar donde crecí, estoy muy feliz y sobre todo emocionada por empezar de nuevo. Gracias a todas las personas que me han escrito, la verdad que no me queda duda que la vamos a romper", escribió Karla Padilla.

Conoce los primeros refuerzos que van a defender el �� y ⚫ esta temporada. Mucho talento y mucho orgullo llegará a las canchas.



¡Somos Gallos Femenil! #OrgulloDeGallo �� pic.twitter.com/1aWi80hz4G — Gallos Femenil (@GallosFemenil) June 24, 2021

"Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Aquella que ya es, ya fue y lo que a de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó", finalizó en su mensaje Karla Padilla, quien se encuentra más que lista para dar comienzo al Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

