Liga MX Femenil: Karol Bernal advirtió que harán lo que esté en sus manos para llevarse el triunfo ante Rayadas

La defensa de Chivas del Guadalajara, Karol Bernal, asegura que llegan a la jornada 16 con la encomienda de ganar a como de lugar en su partido contra Rayadas de Monterrey en duelo correspondiente a torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Este será uno de los duelos más esperados de la campaña al ser dos de los equipos protagonistas de la Liga MX Femenil.

Karol Bernal afirma que harán todo lo posible para poder ganar ante un equipo muy fuerte, ya que será un partido muy reñido esta jornada 16.

“Será un partido reñido, ellas quieren seguir sumando puntos, esperar el resultado de Tigres, ellas quieren seguir subiendo, van a salir a ganarnos para seguir sumando, pero no nos preocupamos por eso, vamos a salir a hacer lo que sabemos, lo que entrenamos en la semana y obviamente también queremos ganar", comentó Bernal en conferencia de prensa este viernes.

La defensa se dijo emocionada de jugar ante su ex equipo, ya que para ella fue una etapa muy buena en su carrera profesional que le hizo poder llegar a militar a las Chivas del Guadalajara.

La verdad en lo personal, me siento muy contenta, me emociona, me llena regresar al Gigante, ver a mis compañeras, jugar con ellas, estuve años entrenando con ellas y enfrentarlas me siento emocionada”.

Karol dio a conocer que se ha ajustado al trabajo que le ha pedido su director técnico, Edgar Mejía, ya que por lo general ella juega como defensa central y ahora esta en un rol más como lateral en este certamen,

"Al principio fue complicado, me ponían de lateral y en Monterrey yo estaba de central. En Selección (Mexicana) me variaban, la lateral no desconozco, lo sé bien, lo entreno y lo voy puliendo más. Ahora estoy dispuesta en el equipo, donde me necesiten estoy dispuesta”.