Liga MX Femenil: Katty Martínez conmueve a la afición tras anidar 100 goles

Ciudad de México.- Katty "Killer" Martínez no olvidará el sábado 05 de febrero del 2022, día y año que se transformó en una mujer histórica en la Liga MX Femenil, en virtud de decir al mundo entero que superó la marca de los 100 goles en el balompié para mujeres del futbol mexicano.

La delantera del Club América Femenil llegó a Coapa hace unas semanas para disputar el Grita México Clausura 2022, en cinco partidos jugados cuenta una cuota de cinco dianas y, por lo pronto, cien anotaciones en su senda goleadora desde que participó en el circuito rosa con Tigres Femenil en la campaña Apertura 2017, torneo inaugural del campeonato.

Katty Martínez quiso celebrar el centenar junto a su familia en la cancha del Centenario el pasado lunes. Cuando enfrentó a Centellas Club Necaxa acumuló 98 dianas, abrió el marcador y llegó a 99, estuvo a nada de marcar su segundo doblete, empero la guardameta Valeria Martínez blocó su remate de cabeza.

Aguardo unos días, afinó el tino en caso de ocurrir alguna pena máxima en las instalaciones de La Noria ahora que disputó su primer "Clásico Joven Femenil" contra Cruz Azul Femenil. A los 54' Karen Hernández señaló un dudoso penal a favor de su equipo, mismo que entró en polémica, sin embargo "Killer" era la menos culpable de ese error arbitral, así que Daniela Espinosa le entregó la redonda y con calidad encajó el 100 frente a Itzayana González.

Katty Martínez festeja el gol 100 en La Noria

Instagram americafemenil

AGRADECE EN REDES SOCIALES

Once pasos separaron a Katty Martínez de los tres dígitos en el goleo histórico. Consiguió el tanto más especial de su vida, el cual dedicó a su familia y a todos aquellos que muestran su apoyo a la seleccionada nacional. El sentimiento no quedó ahí, pues dio a conocer qué representa este grito de gol en su cuenta oficial de Instagram.

"Los primeros 100 goles de mi carrera profesional y solo puedo decir GRACIAS", comenzó el escrito de la delantera. "Gracias a todas las personas que han sido parte de este camino. Compañeras, cuerpo técnico, afición y mi familia, que han estado en cada paso de mi carrera".

Katty Martínez festeja con sus compañeras

Instagram kattyabad

"Sé que la cifra es solo un número, pero detrás de ese 100 hay 100 festejos, 100 emociones, 100 abrazos de gol que siempre recordaré con mucho cariño, y que al final es lo que más me llena: el poder sembrar tantas alegrías haciendo lo que más me apasiona. El camino no fue fácil y sé que nunca lo será, pero está en nosotros hacer que las cosas que anhelamos sucedan".

"Seguiré trabajando por romper más marcas y conquistar más sueños. Vamos por muchos más", expresó Katty Martínez. Se une a Desirée Monsiváis en el grupo de las jugadoras con más de 100 goles en su carrera. A partir de la fecha 7 irá en busca de su segundo objetivo, partiendo desde el Nou Camp de León Femenil.

Katty Martínez en el festejo del gol

Instagram kattyabad

