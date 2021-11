Liga MX Femenil: Katty Martínez se hizo presente en el entrenamiento de Tigres tras lesión

Nuevo León.- La luz al final del túnel se ve ahora en Tigres quien dio una gran noticia a sus aficionados en redes sociales y es que confirmaron que la delantera Katty Martínez se ha hecho presente en el entrenamiento de este jueves lo que da a entender que su recuperación del esguince en el tobillo va de buena manera.

Fue a través de la cuenta de Twitter en donde Tigres compartió una imagen de la goleadora histórica de las felinas en la Liga MX Femenil utilizando ropa de entrenamiento. "Ayyy, cómo te queremos Killer", fueron las palabras que acompañaron la imagen para hacerse saber que se le extraña en el terreno de juego, más los otros comentarios que la afición le hizo.

Pero aunque ya haya tenido su reaparición luego de apenas unas semanas de su lesión en el tobillo, aún está por verse si podrá ser parte del equipo para la fase de Liguilla y es que según se había reportado su lesión se podría extender hasta al final del campeonato y que vería actividad hasta la siguiente campaña de la Liga MX Femenil.

De momento no hay un reporte que de la actualización de su proceso de recuperación por lo que es complicado pensar que pueda regresar para los últimos partidos de la temporada regular luego de que se ha perdido un par jornadas por la entrada dura que la dejó sin posibilidad de jugar.

Katty Martínez estuvo de vuelta en los entrenamientos de Tigres | Foto: Captura

En los últimos días se le ha visto de buena manera ya que ha cumplido con algunas promociones en donde se le vio en un concierto en donde fue la representante del equipo ante el grupo de Morat. Tambien apenas este miércoles se le vio junto al resto de sus compañeras recibiendo un regalo por los directivos de Cemex.

Katty Martínez no ha jugado en la Liga MX Femenil desde el 15 de octubre cuando antes de los 30 minutos salió por lesión ante Chivas, luego no vio acción ante FC Juárez. Luego de eso tampoco pudo estar en el partido de Selección Mexicana ante Argentina siendo esos los duelos que hasta ahora no ha sido necesitada.

Otra de las cosas que le han complicado por culpa de la lesión fue la pelea por el título de goles ya que con su inactividad se ha quedado estancada con 12 goles por 15 de Alicia Cervantes que se a ocupado de anotar en las últimas fechas, incluso ya se vio alcanzada por Desirée Monsiávis y eso le complica que se quede en un puesto dentro de las más goleadoras, siendo que vienen más detrás.

Ahora Tigres se prepara para su siguiente duelo ante Pumas para jugar en la jornada 15 de la Liga MX Femenil e intentar buscar superar su récords de puntos que es de 46 tantos de hace un par de campañas y que justamente lo impusieron las Amazonas.