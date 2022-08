Liga MX Femenil: Katty Martínez sigue demostrando que es una de las mejores en el circuito rosa

Katty Martínez esta teniendo un buen desempeño en el inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, todo de la mano de la guía de Ángel Villacampa, un director técnico que ha sabido llevar muy bien a la delantera en su esquema táctico.

La delantera mexicana ha guiado por buen rumbo a las Águilas del América dentro del torneo y eso tiene muy contento a sus aficionados y al cuerpo técnico, ya que ya se esta notando la mano de una Katty Martínez goleadora como lo fue cuando estaba en las filas de los Tigres de la UANL.

La '9' de las Águilas es una de las mejores atacantes de la Liga MX Femenil. Katty 'Killer' no sólo marca goles, si no también es la que más asistencias da en su posición, demostrando que es una futbolista muy completa, que no sólo se limita a marcar goles.

Si bien la delantera no ha marcado gol en este certamen, u cuota de asistencias habla por si sola y deja en claro que su rendimiento no solo se basa en hacer goles, sino también aportar cosas importantes en conjunto.

Bien lo dijo Ángel Villacampa en el inicio del torneo Apertura, dejando en claro que el América no se define solo en una jugadora, a los cuestionamientos de la ausencia de Katty Martínez en las primeras fechas, todo esto debido a estar concentrada con el Tri en el pasado Campeonato W.

Te recomendamos leer

Ahora ya se encuentra trabajando de lleno y si bien suma solo dos juegos jugados con el Club América, poco a poco esta recuperando su ritmo para poder aportar cosas interesantes en el plantel no solo de manera individual, sino también en el aspecto grupal.