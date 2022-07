Liga MX Femenil: Kenti Robles afirma que México tiene potencial para ganar un Mundial

Kenti Robles es pieza fundamental en la Selección Mexicana Femenil en estos momentos en la búsqueda del boleto al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. Es por ello que la capitana es consciente y asegura que el Tricolor tiene el nivel para llegar a esta justa.

Además, dejo en claro que las jugadoras mexicanas del combinado nacional, tienen el potencial para poder levantar un campeonato mundial y hacer historia, debido al gran crecimiento que se esta teniendo como Liga MX Femenil.

“Yo creo que lo más bonito que me podría pasar es ganar un Mundial con selección. Y sé que va a pasar, no sé si yo como jugadora, si me va a tocar verlo como aficionada, si me va a tocar estar en otro momento de mi vida, pero sé que México va a ganar en algún momento un Mundial. Soy una fiera creyente de que va a suceder“, compartió Kenti Robles en entrevista para Sopitas.com.

Robles asegura que Mónica Vergara es una excelente entrenadora en la Selección Mexicana, ya que ayuda mucho en lo que se ha sacado en los últimos años a favor del crecimiento del combinado nacional.

“Moni jugadora a mí me encantaba. Te puedo decir que como entrenadora es mucho más grande. Tiene lo más importante que puede tener un entrenador: que la gente crea en el mensaje. Además de estar rodeada de un cuerpo técnico que sabe muchísimo de futbol. Moni te hace creer que todo es posible y eso es lo más importante“.

Te recomendamos leer

Las grandes referentes de la Selección Mexicana Femenil en estos momentos son Kenti Robles, Alicia Cervantes, Rebeca Bernal y Stephany Mayor, jugadoras que han sacado la casta en las convocatorias de Mónica Vergara.