Liga MX Femenil: La defensa Natalia Miramontes se siente feliz de pertenecer a Santos Laguna

Pese a tener poco tiempo de haberse integrado a Santos Laguna, la defensa Natalia Miramontes ha demostrado su compromiso y deseos de trascender en esta nueva etapa como Guerrera.

“Considero que me he adaptado muy rápido, mis compañeras y el cuerpo técnico me han arropado mucho para que esto sea así. Todas las jugadoras son excelentes personas, afortunadamente a algunas ya las conocía y eso volvió más sencilla mi adaptación. Espero poco a poco irme ganando un lugar en el equipo”.

Sentir sobre ser jugadora de Santos Laguna, Natalia Miramontes reconoció muy feliz de que le hayan dado la oportunidad de pertenecer a esta gran institución, por lo que va a dar todo de mí y me voy a esforzar cada día para aportar al equipo.

“Me gustaron mucho las instalaciones de TSM, la verdad es que son adecuadas para que nosotras podamos sacar nuestro mejor rendimiento, cuentan con todo lo necesario para que nos desempeños bien en la cancha y podamos dar todo. Como jugadora tengo como objetivos aportar al equipo, seguir sumando puntos y ponernos en una posición de Liguilla, para ahí buscar llegar lo más lejos posible”.