Liga MX Femenil: "La directiva ha estado al pendiente de todo", Cinthya Pereza

Torreón, Coahuila.- Santos Femenil comienza a sorprender a propios y extraños en el vigente Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil al posicionarse en el 5to lugar de la clasificación, con 11 unidades, luego de conseguir una fenomenal victoria sobre León.

Las Guerreras se impusieron por 6-1 a la fiera femenil en la cancha del Nou Camp, completando una de sus mejores goleadas que ha realizado en su historia de la Liga MX Femenil. Dicha virtud se comprende entre las futbolistas del club y quien se mostró con alta convicción es la mediocampista, Cinthya Peraza.

La "10" de Santos es la goleadora del equipo con 5 dianas concretadas tras finalizar 6 partidos oficiales de esta nueva campaña, y ahora que sostuvo una breve entrevista virtual con la Liga MX Femenil resaltó la función de cada una de sus compañeras.

"Estamos muy contentas. Hace tiempo que no viviamos un arranque como el que estamos estableciendo en este Grita México, cada día vamos por más. Estamos motivadas por estar entre las primeras escuadras de la clasificación", comentó Cinthya Peraza.

"Me encuentro tan contenta por lo que hemos logrado como equipo. Me motiva para lo que viene. Cerrar entre los 8 mejores nos sube la autoestima y claro que no queremos frenar este buen paso que tenemos. Vamos a trabajar y mejorar cada día", añadió la sinaloense, quien destacó la labor de la directiva tras estar al pendiente del equipo santista.

"El reflejo de este torneo es porque la directiva ha estado al pendiente de todo. Ven las necesidades del equipo, personales y grupales y esa labor es importante de destacar por lo que hacen por nosotras", indicó la mexicana en la plática con personal de la división femenil.

Cinthya Peraza disputó los seis primeros partidos con Santos Femenil, ejerciendo como titular. Suma en su tiempo personal 507 minutos en el Grita México Ap2021 y es la 5ta mejor goleadora con 5 tantos, solo por debajo de Stephany Mayor, Alison González, Alicia Cervantes y Katty Martínez.