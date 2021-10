Liga MX Femenil: La edición 24 del Clásico Regio cambia de horario de último momento

Nuevo León.- Este sábado la Liga MX Femenil se viste de gala con el Clásico Regio en donde Tigres y Rayadas se jugarán la supremacía del estado de Nuevo León y por si fuera poco el reconocimiento de todo el país por ser un partidos sumamente pasional, e incluso es considerado el mejor del circuito rosa, pero no lo deja exento de cambios de último momento.

El equipo de Tigres ha confirmado que su partido ante Rayadas de este sábado cambiará de horario para jugarse en punto de las 19:30 pm (Centro de México), originalmente se tenía programado para las 20:00 pm. Esto ya se ha hecho oficial, lo que queda en duda es saber porque ya que no dieron explicación alguna.

"Informamos a nuestra afición que el Clásico de la Jornada 12 Tigres Femenil vs. Rayadas cambia de horario. El partido iniciará a las 7:30 P. M. el 9 de octubre", ese fue el mensaje que las actuales campeonas de la Liga MX Femenil anunció en sus redes sociales para prevenir a sus aficionados para que lleguen a tiempo al Universitario.

Leer más: Liga MX: Filtran video de Alexis Vega y Raúl Gudiño insultando al Atlas y causan idignación

Incluso en la pagina oficial de la Liga MX Femenil ya se ha hecho el cambio de horario. Con ese duelo se cerraría las acciones del día sábado. En el circuito rosa el Clásico Regio es el partido que más veces se ha repetido con 23 hasta el momento y este sería el 24, la grandeza de este duelo es que se han visto en finales, rol regular y Liguilla y en todos los partidos han dado su 100% por eso es el que causa más expectativa.

El Clásico Regio adelanta su horario y se jugará a las 19:30 pm este sábado | Foto: Captura

Y como dato curioso, en la Liga MX Femenil no pasa lo mismo que en la Liga MX con los Clásicos, pues en el varonil se sabe que el juego por excelencia es el América vs Chivas, mientras que el Regio se deja de lado, bueno eso no pasa el circuito rosa ya que en la misma semana se juega tambien el Clásico Nacional pero la atención está en el norte dejando de lado al juego de Chivas y Águilas.

Es tan importante que la venta de boletos para ese duelo culminó en solo horas después de su salida a la venta lo que aseguró desde el día 1 que el partido del próximo sábado contará con una gran entrada de hasta el 50% y en su mayoría de las Amazonas.