Liga MX Femenil: La española Marta Perarnau asegura que dejará huella como capitana del San Luis

México.- La defensa española Marta Perarnau afirmó este sábado que ser la capitana del Atlético San Luis de la Liga MX Femenil le permitirá dejar huella en las niñas y jóvenes que sueñan con ser futbolistas. “Yo quería dejar una huella imborrable en México, ser capitana me permitirá hacerlo. El futbol es un detonador social, yo lo vivo así; vivo con el propósito de dejar huella en la afición, pero sobre todo en las niñas y jóvenes que nos ven”, reveló Perarnau.

Perarnau, quien acaba de renovar su contrato por un año con el Atlético San Luis, llegó a la Liga MX Femenil en el Apertura 2021, torneo en el que le costó adaptarse; jugó sólo cinco partidos como titular en 11 actuaciones en las que acumuló 594 minutos.

Sus pocas apariciones le hicieron dudar de su decisión de haber elegido a México por delante del Betis de la liga española, pero en la pretemporada del San Luis, cuerpo técnico y jugadoras la eligieron como capitana para el Clausura 2022. “Las compañeras decidieron que fuera yo su representante; sí, me sorprendió, pero me hizo muy feliz, sentí un orgullo tremendo por lo que representaba para mí en el día a día; fue un punto de inflexión para mejorar”, explicó.

En su segundo torneo, además de ser la primera extranjera nombrada capitana en la Liga MX Femenil, la nacida en Manresa, fue la futbolista no nacida en el país que más minutos acumuló con 1.236 en 14 juegos como titular de 15 que disputó.

La española Marta Perarnau durante un partido con el Atlético San Luis/@Marta20Perarnau

Líder del equipo desde la lateral de la derecha, Perarnau subrayó que portar esa cinta en el brazo detonó su confianza. “No me condicionó ser capitana, no me pesó porque seguí siendo la misma con el gafete o sin él. Fue una responsabilidad muy grande porque es un síntoma de que creen en mí, pero no me pesó, sino que me dio mayor motivación”.

La zaguera recordó que cuando firmó para venir al San Luis su objetivo era encontrar cómo tatuar en la memoria de compañeras y aficionados más acciones que resultados en la cancha. “En un futuro no me van a recordar porque empatamos con el Toluca o perdimos en Mazatlán, nadie se va a quedar con eso, van a recordar si ayudé a una compañera, si serví de ejemplo para una niña que quería ser futbolista, eso es lo que realmente cuenta”.

Según su filosofía ése es su propósito en el futbol; potenciar los sueños del mayor número de niñas posibles. “Por eso es tan importante para mí ser un referente, para que las niñas vean que sí existimos esas mujeres en el futbol y en la vida, que sí se puede, que hay que luchar y con esfuerzo consigues trascender y dejar esa huella”.

Marta Perarnau reconoció que le dolió que en el Clausura el Atlético San Luis se quedara a un punto de clasificar por primera vez a la fase final de la Liga MX Femenil; dijo que para eso hay revanchas, pero el respaldo y confianza de sus compañeras no hay cómo saldarlos. “Eso es dejar una huella recíproca que no puedo pagar, ésa es mi mayor motivación, porque con este tipo de acciones puedo decir que mi experiencia por México ha valido la pena por concluyó”.