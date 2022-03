Liga MX Femenil: Las Chivas se han convertido en la mejor defensiva gracias a su fortaleza en casa

Las Chivas de Guadalajara vencieron por la mínima diferencia a La Franja del Puebla en la jornada 12 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, triunfo que le permitió seguir dentro de los primeros tres puestos de la tabla, además de mantenerse invictas dentro del certamen.

En la fecha 12 las Chivas aprovecharon la localía para vencer por 1-0 al Puebla, gracias a un gol de Alicia Cervantes quien llegó a 11 goles en el torneo y sigue en la lucha en busca del cetro como la mejor artillera del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, pero eso no es todo el conjunto rojiblanco se ha colocado como la mejor defensiva del torneo.

Las Chivas de Guadalajara marchan como la mejor defensiva del torneo Grita México Clausura 2022 después de disputar 11 partidos en los cuales solo han recibido cinco anotaciones, haciendo de su casa su mayor fortaleza convirtiéndose en una muralla.

Con su victoria ante el Puebla donde no recibieron gol, las Chivas llegaron a cinco partidos en casa manteniendo el cero en su puerta, pero eso no es todo, en lo que va del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, no han recibido gol en siete de los 11 partidos que van hasta el momento.

Las Chivas se han colocado en la tercera posición de la tabla general con 27 puntos luego de ocho victorias y tres empates, además de mantenerse invictas en el certamen, en la jornada 13 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil visitarán a las Esmeraldas del León el próximo lunes 28 de marzo.