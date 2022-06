Liga MX Femenil: Las Rayadas de Monterrey Sub 18 harán su debut este fin de semana

Las acciones de la Liga MX Femenil en la categoría Sub 18 iniciaron este fin de semana con cinco encuentros este sábado, y las Rayadas de Monterrey tendrán su debut este domingo.

Este fin de semana, las Fuerzas Básicas de Rayados realizan su debut en el Torneo Apertura 2022, cuando visiten al Atlético de San Luis en las instalaciones de La Presa.

Las categorías inferiores de la Liga MX Femenil tuvieron modificación para el Torneo Apertura 2022, ya que en esta ocasión será categoría Sub 18, cuando anteriormente el límite de edad para jugar en la categoría eran 17 años. El cuadro femenil visitará al Atlético San Luis el domingo 26 de junio, a las 10:00 horas.

Entrenamiento de las Rayadas durante la pretemporada/@Rayadas

Por su parte, las categorías Sub 16 y Sub 14 de Rayados visitarán al Atlético de San Luis el sábado 25 de junio, a las 9:00 y 11:45 horas respectivamente. La categoría Sub 16 empató a un gol ante San Luis en su última visita a tierras potosinas, mientras que los pequeños Sub 14 consiguieron el triunfo por marcador de 3-0.

Por su parte el conjunto de las Rayadas dirigidas por Eva Espejo, continúan con los trabajos de pretemporada de cara a su participación en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, la cual iniciará el 10 de julio cuando visiten al Atlético San Luis.