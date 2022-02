Liga MX Femenil: Las Rayadas siguen reforzándose y anuncian la contratación de Barbara Olivieri

Las Rayadas de Monterrey actuales campeonas de la Liga MX Femenil quieren continuar con su buen paso durante el torneo Grita México Clausura 2022 y quieren mantenerse en los primeros planos del certamen, por lo que este viernes han anunciado la contratación de la delantera venezolana Barbara Olivieri quien esperan les ayude en la búsqueda de un nuevo campeonato tras lograr su segundo título en diciembre.

Barbara Olivieri, nacida en Estados Unidos y con nacionalidad venezolana, llega procedente del equipo Texas A&M de la NCAA del futbol universitario femenil de Estados Unidos. Olivieri se ha ganado un lugar en la selección de Venezuela, luego de sus destacadas actuaciones en el futbol universitario femenil. También ha participado con la escuadra vinotinto desde las categorías Sub 17 y Sub 20.

Llegar a un equipo tan competitivo como lo es Rayadas, es algo que ilusiona a la delantera venezolana, nuevo refuerzo de las campeonas de la Liga MX Femenil. “Estoy muy emocionada, la ciudad es bellísima, las montañas me encantaron, emocionada por estar en un equipo tan competitivo. No puedo esperar a estar con ellas”, dijo Olivieri.

La actitud competitiva y la pasión que las jugadoras muestran en los partidos fueron lo que cautivó a Barbara y no fue difícil tomar la decisión de llegar a Monterrey. “Todas las jugadoras trabajan duro, son apasionadas por el juego y competitivas, eso me gustó”, agregó.

La delantera de 19 años llega a las Rayadas como la segunda jugadora extranjera en la historia del equipo y buscará ser parte importante del club y demostrar por qué fue la delantera que integró el once ideal del torneo en su anterior equipo.

Después de cinco jornadas en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, las Rayadas de Monterrey marchan en el segundo puesto de la tabla general con 12 puntos gracias a cuatro victorias, pero cabe señalar que cuentan con un partido menos en el certamen y el próximo lunes 7 de febrero recibirán a los Pumas en el Estadio BBVA.