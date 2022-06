Liga MX Femenil: Las Rojinegras del Atlas Sub 18 se llevan la victoria en su debut en el AP22

Las Rojinegras del Atlas hicieron su debut en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil en la categoría Sub 18 este jueves 25 de junio. Anteriormente el torneo era disputado por la categoría Sub 17 pero este semestre se modificó a Sub 18, con el fin de darle continuidad a las jugadoras.

Las Rojinegras recibieron al equipo de León Femenil en las instalaciones de CECAF URREA y el partido de la Jornada 1 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil Sub 18 dio inicio a las 15:45 horas.

Desde los primeros minutos, las dirigidas por Esther Vázquez comenzaron a crear jugadas peligrosas cerca del área rival, pero fue hasta el minuto 45 cuando la campeona de goleo del Clausura 2022, Noemí “Tita” Villalobos, abriría el marcador para las locales rematando un centro por derecha de Danna Jiménez.

Jugadoras de Atlas Sub 18 celebrando una anotación/@AtlasFCFemenil

Durante la parte complementaria, las Verde Esmeralda consiguieron el empate al 61´por medio de la delantera Arlette Morales. El equipo del Atlas siguió presionando y buscando el gol que les diera la ventaja, y al minuto 86 sus esfuerzos se vieron recompensados con la anotación de Karla López, quien venció a la portera de León y selló el 2-1 definitivo.

Las representantes de las Rojinegras del Atlas lograron cerrar con broche de oro su primera participación en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil Sub 18 al ganar la tanda de penales, que se realiza siempre al término de los partidos, y conseguir los cuatro puntos disputados.

La escuadra tapatía volverá a ver acción el próximo sábado 2 de julio, cuando enfrente a Chivas en el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil Sub 18. El partido se llevará a cabo en las instalaciones de Verde Valle y dará inicio a las 15:45 horas, donde las Rojinegras buscarán obtener el triunfo y seguir sumando en el torneo.