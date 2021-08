Liga MX Femenil: León y Mazatlán FC se enfrentan por su primera victoria

Este lunes continúan las acciones de la cuarta jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil cuando el León reciba a Mazatlán FC en un encuentro donde ambos equipos buscarán su primera victoria del torneo.

El León buscará hacer valer la localía este lunes para obtener su primer triunfo del torneo en la Liga MX Femenil cuando reciba a Mazatlán FC, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Las esmeraldas no conocen el triunfo en el actual torneo y no han podido mantener su meta imbatida en lo que va de sus tres partidos. En la fecha uno cayeron 3-1 en su visita al Puebla, en la dos perdieron en casa por 2-0 ante Tigres y el lunes pasado perdieron 2-1 en su visita a las Chivas.

Mazatlán FC, se encuentra en el último lugar de la tabla general de la Liga MX Femenil, donde no solo no ha sumado unidades, sino que no ha podido anotar en lo que va del torneo.

En sus tres encuentros pasados, las chicas de la ‘Perla del pacífico’ perdieron por el mismo marcador de 2-0, en la primera fecha del Grita México A21 de la Liga MX Femenil cayeron ante Tigres, en la jornada dos en casa ante Santos y el domingo pasado en su visita al Puebla.

LUNES DE FUTBOL ⚽️



Estamos listas para volver a casa y enfrentar a @MazatlanFem en la #J4 de la @LigaBBVAFemenil.



¡Vamos con todo!#RugeConEllas ����♀️ pic.twitter.com/6kmtxsF8xP — Club León Femenil (@clubleonfemenil) August 6, 2021

El León marcha en la decimosexta posición de la tabla general con cero puntos y una diferencia de goles -5, mientras que Mazatlán FC se encuentra en el último lugar también sin unidades y con una diferencia de goles de -6, siendo el único equipo junto a FC Juárez que aun no han anotado.

