Liga MX Femenil: Liliana Mercado afirma que Tigres no ve como prioridad seguir sumando récords

Nuevo León.- A horas de que la Liga MX Femenil arranque con una nueva jornada los equipos ya preparan sus estrategias para poder sacer el mejor resultado en su partido. Este jueves hablaron en Tigres Femenil, la voz la tuvo la mediocampista Liliana Mercado que dejó claro que en las felinas lo que más importa es seguir creciendo como equipo antes que cualquier récord.

La nacida en Estado de México y que se ha convertido en una leyenda de la Liga MX Femenil aseguró que su equipo juega para ser mejores no para pensar en romper récord que aunque con los resultados llegan pero no es algo que el grupo busque porque saben que en cualquier momento se pueden acabar.

"No nos obsesionan las marcas o algo en particular, siempre es el ir mejorando. Es un equipo (Tigres) que afortunadamente no se conforma, cada partido lo ve como un reto y sin duda es lo que nos ha llevado a tener esa solidez a lo largo de la Liga (MX Femenil)", dijo en conferencia de prensa.

Bajo esa conversación habló de lo que se ha estado manejando con la marca de los 100 goles en la Liga MX Femenil para una futbolista que ahora se están batiendo la delantera de Rayadas Desiree Monsiváis y Katty Martínez de Tigres. Aseguró que no hay prisa de la felina por superar esa marca, tampoco es algo que las presione a cumplir, sabe que llegará y será un momento de felicidad para todas.

Tigres marcha líder del Apertura 2021 de la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

"Estamos consientes de que los logros individuales son resultados del trabajo en equipo. Katty no está obsesionada en llegar a esa cantidad (100 goles), simplemente está al servicio del equipo y que ganemos" agregó.

Al día de hoy Tigres no tiene rival en la Liga MX Femenil, se han jugado 6 jornada y han ganado las 6 con 18 puntos son las líderes, sacando una ventaja de 2 unidades de Chivas y Rayadas y por ahora no se ve quién le pueda ganar, incluso las que le siguen pues el poderío de las Amazonas cada vez es más contundente.