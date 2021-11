Liga MX Femenil: Liliana Mercado recibirá su Balón de Oro como Mejor Jugadora previo al Tigres vs Pumas

Nuevo León.- La historia se hará presente en el Estadio Universitario este lunes 8 de noviembre cuando la Liga MX Femenil de manera oficial le entregue el Balón de Oro a la Mejor Jugadora de la temporada 2020-2021 que es Liliana Mercado de Tigres Femenil. Se planea que el evento sea previo al juego de las Amazonas ante Pumas.

"Será este lunes 8 de noviembre del presente año previo al partido entre Tigres y Pumas de la Jornada 15 del Torneo Grita México A21, que se haga la entrega oficial del Balón de Oro a la Mejor Jugadora de la Temporada 2020-2021: Liliana Mercado", se lee en el comunicado

En la ceremonia estarán presentes Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, Mariana Gutiérrez, Directora de la Liga MX Femenil y Mauricio Culebro, presidente de Tigres. Todo ellos se encargaran de premiar la excelencia de una de las mejores jugadoras del torneo y de la liga desde su comienzo pues ha forjado una historia con Tigres desde el día 1.

Leer más: Liga MX Femenil: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de hoy 8 de noviembre, jornada 15?

El anuncio de que Liliana Mercado era la ganadora al Balón de Oro de la Liga MX Femenil se dio a conocer previo al inicio del Apertura 2021 justo con la premiación de la Liga MX. Se hizo mención de la futbolista pero no se le entregó el reconocimiento. La razón no fue revelada pero apunta a que en el momento del anuncio su galardón no estaba listo.

Liliana Mercado será premiada como la Mejor Jugadora de la Liga MX Femenil 2020-2021 | Foto: Captura

Liliana Mercado con 4 años en la Liga MX Femenil ha dejado claro porque es una histórica, llegando a más de 170 partidos defendiendo los colores de Tigres. A sus 33 años es una de las pocas jugadoras de Tigres que se mantienen y que han sido parte de los 4 títulos ganados, siendo en cada uno de ellos la capitana.

Mercado ha marcado en 26 ocasiones, ha estado en el 89% de sus minutos desde su debut en el 2017. Los minutos y partidos que no ha jugado corresponden a lesiones o descanso. Su profesionalismo es lo que la caracteriza y con quien la afición se ha identificado de como deben ser las jugadoras para la institución.

Leer más: Liga MX: Tuca Ferretti es señalado de machista por comentarios en conferencia de prensa

Solo en este Apertura 2021 ha sido titular en 11 partidos de los 13 que ha disputado, ha marcado 1 gol y se perfila a ser contendiente al título de la Liga MX Femenil y de hacerlo estaría peleando una vez más por el galardón como mejor jugadora del torneo. La única marcha en su historial es que en los años recientes a pesar de estar en el top de jugadoras no sea considerada para Selección Mexicana.

Las acciones del partido en donde se premiará a Liliana Mercado será este lunes en punto de las 19:10 pm (Centro de México) esto será minutos previos de que arranque el juego. La trasmisión será totalmente en vivo por TUDN.