Liga MX Femenil: Llegar a Cruz Azul fue una motivación extra para Tania Morales

Uno de los refuerzos más destacados que llegó a Cruz Azul femenil en el Clausura 2022 fue Tania Morales, la primera capitana campeona de la Liga MX Femenil. La exjugadora de Chivas llegó a la Noria después de superar una largar lesión y un semestre en el que estuvo inactiva con el Rebaño.

En ese contexto, la mediocampista manifestó en entrevista con la Liga MX Femenil que en Cruz Azul la han recibido de gran manera. Señaló que se siente contenta por la manera en la que la han tratado, además que se siente muy motivada en el equipo celeste.

"Fue una motivación para mí. Aparte llega justo después de una etapa complicada: la lesión y el semestre pasado que no tuve muchos minutos. Llega en un momento en el que estoy superando una etapa complicada, difícil. Eso es motivación pura", declaró Morales Bazarte.

La Máquina actualmente se encuentra en la posición 16 de la tabla en el Clausura 2022 y sus probabilidades de llegar a Liguilla están cada vez más limitadas. En ese sentido, Tania reconoció que ha resultado un reto complicado y opinó que les ha faltado acoplarse como grupo.

"Está siendo difícil, más en la parte deportiva, dentro del campo, encontrar esa armonía, ese entendimiento. Desde mi punto de vista creo que ahí está, el profe lo pone, pero nos falta acoplarnos. Lo que más me ocupa es que el equipo realmente despegue, que encontremos ese entendimiento como equipo y poder despegar en el campo", comentó.

No obstante, consideró que precisamente ese tipo de retos es el que le sirve para crecer como persona y como jugadora. Tania señaló que Chivas era un equipo al que conocía y al que tenía mucho aprecio, pero que salir a Cruz Azul le ha permitido trabajar más para encontrar su mejor versión.

"Cambiar de equipo te saca de tu zona de comfort y esa parte me gustó; esa parte de retarme. Ya no estoy en una zona conocida, tengo que encontrar mi mejor versión y eso es lo que nos mantiene vivos y que te mantiene ahí. Me gustaría poder dejar huella en este equipo, trascender de alguna manera" enfatizó la mediocampista.

Por último compartió que ya tiene su título como director técnica y que sí le gustaría dirigir algún día en la Liga MX Femenil o dejar huella de alguna manera. "Hoy hay un proceso importante en selecciones nacionales, entonces de alguna manera me gustaría aportar, poner mi granito de arena para que el futbol mexicano siga creciendo. Porque definitivamente creo que la calidad está para competir en mundiales".