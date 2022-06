Liga MX Femenil: Los clubes han anunciado más de 100 bajas hasta ahora en el circuito femenino

La Liga MX Femenil cumplirá 5 años de su creación y aunque el desarrollo y el crecimiento ha sido evidente, todavía hay aspectos a mejorar. Uno de ellos es el hecho de que cada semestre, la cantidad de jugadoras que causan baja de los diferentes clubes sigue siendo muy amplia.

Una vez finalizado el Clausura 2022, los equipos comenzaron a anunciar las bajas para la siguiente temporada y hasta el momento, un mes después de que finalizó la fase regular del torneo, se han anunciado más de 100 salidas. De ellas, pocas han sido las que se marchan a otro equipo y algunas se retiraron por completo.

Berenice Muñoz, Paulina Castro, Stephanie Baz y Ana Paola López son las 4 futbolistas que han anunciado sus retiros. Mientras que Adriana Iturbide, Isabel Kasis y Natalia Gómez Junco son algunas de las jugadoras que han cambiado de equipo para el siguiente semestre.

Hasta el momento, los clubes que más bajas han anunciado son Mazatlán con 11 salidas y Puebla con 16, casi la mitad del equipo registrado en el Clausura 2022. En ambos casos no se han confirmado fichajes por parte de los equipos, que siguen con su pretemporada de cara al Apertura 2022.

Por otra parte, los equipos que menos salidas han anunciado son Rayadas, Tigres y América. De hecho, en el caso de los dos clubes regios no han tenido bajas en el plantel, solo en el cuerpo técnico. Además, en el caso de la Pandilla no contarán con Nicole Pérez pero por lesión, no porque se haya marchado del club.

Mientras que las Águilas, además de Craig Harrington, hasta el momento su única baja es la de Sarah Luebbert, quien se marchó tras finalizar su préstamo. El torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil está programado para iniciar el 8 de julio, por lo que en las próximas semanas la lista de bajas podría incrementar.