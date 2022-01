Liga MX Femenil: "Los resultados dan confianza"; DT de Pachuca tras lograr su 4ta victoria

México.- El equipo que está dando la sorpresa en el inicio el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil es sin duda el Pachuca y es que tras 5 partidos ha ganado 4 de ellos lo que por el momento las tiene como lideres de la competencia y eso es algo que Octavio Valdez, Director Técnico de las Tuzas le reconoce a sus jugadoras quienes supieron reponerse de una derrota en la fecha 1 y solo ir para adelante en las siguientes al punto de ser por ahora el mejor equipo del torneo.

El estratega atendió a los medios luego de la victoria de su equipo este domingo ante el equipo de Toluca y explicó que le gustó mucho el trabajo de sus jugadoras, ya que no solo las que están en el campo aportan, las que entran de cambio y las que se quedan son fundamentales para el buen camino que ahora llevan todas. "Me gusta el funcionamiento, hemos ido mejorando y asimilando la idea de juego que pretendemos. El compromiso de ellas me tiene contento, cada día se esfuerzan y no solo las que inician, las de la banca y las que se quedan", comentó.

Leer más: Selección Mexicana: Gerardo Martino reveló la razón por la que no convoca jugadores de Atlas

Curiosamente se le preguntó sobre la fórmula que utilizó para hacer que el equipo brillara, hay que recordar que desde la temporada pasada era el mismo equipo, con algunas pequeñas diferencia pero en esencia era la misma plantilla y ahora se ha visto un cambio total. Ante eso Valdez aseguró que todo ha sido por las jugadoras quienes se han comprometido para llevar al equipo donde está ahora.

"El compromiso que ellas tienen, los resultados dan confianza, el inicio del torneo no fue el mejor, pero se trabajó en todos los aspectos tanto físico como mentales y a partir del triunfo ante Querétaro, nos dio la pauta para empezar la confianza y lo importante es que lo han hecho mejor. Muchas veces los puntos te tapan errores, pero debemos estar tranquilas", comentó.

Leer más: Liga MX Femenil: Pachuca sigue en plan grande y golea a Toluca en el inicio de la fecha 5

Para finalizar destacó la gran temporada que está teniendo Charlyn Corral quien en 5 partidos ha marcado 7 goles, poniéndose como líder en el goleo, "Hoy en día está bien, me da gusto, está ayudando al equipo", dijo. Sobre el tema de que tiene potencial para ir a la Selección Mexicana no lo quiso tocar pues asegura que no depende de ellos el llamado.

Ahora Pachuca es líder de la Liga MX Femenil, con 4 partidos ganados y 12 puntos, 11 goles siendo la mejor ofensiva, pero resta que se juegue toda la jornada 5, pero sea cual sea los resultados no saldrá de los primeros lugares al final de la jornada.