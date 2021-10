Liga MX Femenil: Lucero Lara se ve en la Liguilla del AP2021 con Santos Laguna

La defensa de Santos Laguna, Lucero Lara, asegura que su equipo esta listo para jugar la Liguilla de este torneo Apertura 2021 y los buenos números que han estado sacando, las hace verse en esa instancia de juego en la Liga MX Femenil.

Lara ha sido una de las jugadoras claves en la zaga de Santos Laguna en este certamen del circuito rosa, es por ello que es positiva y ve a su equipo en la Liguilla compitiendo ante los grandes equipos.

"Nos enorgullece no perder desde la jornada 1, nunca lo habíamos hecho. Eso nos resaltó como equipo, nos define ser guerreras, intensas, no dejamos de luchar. Estamos cuartas, pero no satisfechas. No estamos relajadas, puede pasar lo que sea. Aún no estamos satisfechas, hasta que estemos en Liguilla", manifestó la defensa para Once Diarío.

Lara se siente contento de haber marcado su primer gol del torneo en la jornada pasada ante la Franja del Puebla, después de pasar momentos complicados por una lesión.

"Felicidad, fue mi primer gol esta temporada, segundo con Santos. Poder ser el primer gol, para ser el 1-1, fue lindo. Entré con la expectativa que iba a defender y mantener el 1-0 y ayudar al equipo a ganar, pero nunca pensé meter el gol. Aunque fue de taco, gol es gol", Dijo.

El entusiasmo que exiiste en el equipo es muy grande asegura la defensa, ya que todo el equipo tiene el mismo objetivo bien trazado, tanto las jugadoras como todo el cuerpo técnico están pensado en meterse a la Liguilla.

Leer más: Liga MX Femenil: ¿Cuantos goles ha marcado Katty Martínez en el Clásico Regio?

"Me veo en Liguilla, el equipo, los profes, la gente, nos ven en Liguilla. Está en nosotras estar, podemos hablarlo, pero hay que actuar. Ojalá ganemos, Toluca es buen rival. Si hacemos lo que venimos haciendo y el DT nos pide, va a pasar lo que tiene que pasar", finalizó.