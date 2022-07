Liga MX Femenil: ¡Malas noticias para América! Naomi Muñoz se perdería lo que resta del torneo

América se convirtió en el primer equipo campeón de la categoría Sub17 de la Liga MX Femenil, tras vencer a Santos en la final del Clausura 2022. Una de las jugadoras destacadas de esa generación fue Naomi Muñoz, quien compartió el título de goleo individual con Noemí Villalobos, del Atlas.

Sin embargo, todo indica que la atacante se perderá lo que el resta del Apertura 2022 y probablemente la mitad del Clausura 2023. Lo anterior por una lesión en la rodilla, al parecer en los ligamentos cruzados, y que la marginaría de las canchas entre 6 y 8 meses, informó Rubén Sainz de TUDN.

Según la fuente mencionada, América realizó este domingo unos estudios preliminares y el diagnóstico no es alentador. Hasta el momento el club no ha publicado un parte médico oficial y realizarán más exámenes para precisar la gravedad de la lesión, pero parece que es un hecho que la jugadora no volverá en el actual Apertura 2022.

Muñoz se lesionó en el partido amistoso del América contra el Bayer Leverkusen el pasado viernes 15 de julio. La joven goleadora ingresó al minuto 75 en lugar de Monse Hernández y fue su primer encuentro con el primer equipo, razón por la cual se negó a salir desde el primer momento en que sintió la molestia.

Con esto, el primer equipo de América tendrá una baja sensible, pues Naomi se perfilaba para empezar a sumar minutos bajo el mando de Ángel Villacampa. Además será una ausencia importante para las dirigidas por Lorena Galindo en la Sub18, que tratarán de lograr el bicampeonato en la categoría juvenil este semestre.

En el pasado Clausura 2022, América se coronó en el primer torneo Sub17 de la Liga MX Femenil y la goleadora fue Naomi Muñoz, que marcó 13 goles en fase regular y dos más en la Liguilla. En lo que va del Apertura 2022, la jugadora solo sumó minutos en la Jornada 3 en el partido contra el Puebla y marcó uno de los tantos en la victoria 5-0, antes de su lesión.