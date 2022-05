Liga MX Femenil: Mamás y futbolistas, un ejemplo de vida en la división rosa

México.- En la Liga MX Femenil juegan las mejores futbolistas y varias de ellas son una motivación para las nuevas generaciones. Una breve cantidad de mujeres, además de ser jugadoras profesionales también son madres de familia, tema que las llena de mucho orgullo pese a varias dificultades que ocurren dentro del torneo.

En la Primera DivisiónFemenil Damaris Godínez (Chivas), Mónica Ocampo (Pachuca), Sumiko Gutiérrez (Pachuca) Mirelle Arciniega (Puebla), Andrea Ortea (Puebla), Dayana Navarrete (Juárez), Esmeralda Verdugo (Tijuana) y Renae Cuéllar (Tijuana) ejercen la maternidad y las tres últimas explicaron a la Liga MX Femenil que representa ser mamá y futbolista, cuál ha sido el mayor reto en su vida y los apoyos que reciben ppr parte de su propia directiva.

Dayana Navarrete

"Representa muchas cosas, ser fuerte, ser fuerte por tu hija, mamá futbolista, además de ser profesional eres mamá después de entrenar, es lo más bonito que tengo hasta hoy, doy gracias a Dios por tener una hija inteligente y bonita, me mandó muchas fuerzas para seguir adelante". mencionó en entrevista.

"El mayor reto es dejar a tu hija en casa y salir cada día a entrenar, cada quince días ir a jugar y ver que posiblemente se ponga triste o llora, es algo que muy complicado", compartió la mediocampista de Bravas en esta celebración del Día de las Madres".

Dayana Navarrete contra Dinora Garza

ESMERALDA VERDUGO

"Desde un inicio siempre ha sido difícil por el tema de los viajes, nos puede absorber todo el día una sesión, siempre es complicado pero tiene que valer la pena ese sacrificio, es ser responsable tanto en mi trabajo como con mi hija, trató de mezclar aquí, no deja de ser difícil a la hora de viajar, el esfuerzo de las dos, estamos aprendiendo muchas cosas". dijo.

"Mi hija no es muy exigente, aunque está chica entiende mucho mi trabajo, sabe que no es por quererla dejar y no la quiera ver, yo voy hacer mi trabajo y regreso, obviamente nos vamos a extrañar, es un reto muy grande pero es bonito, te haces más disciplinada, eso me motiva...no debes dejar tus sueños de lado, una como mujer puede con ambas cosas", aseveró la jugadora de Tijuana Femenil.

Esmeralda Verdugo en entrenamiento

RENAE CUÉLLAR

"Me encanta ser mamá y futbolista, eso me cambió como jugadora y persona, tengo que exigirme cada día, sé que me hijo me mira cada día, me siento muy feliz con mi equipo, yo siempre quiero ser mamá y futbolista, me siento orgullosa y contenta", declaró la delantera

"Gracias a dios me toca ser mamá, hago lo que hago todos los días, voy a jugar con pasión para él para que vea ese ejemplo y algún día sea futbolista, él (su hijo) sabe que cuando vas hacer algo tienes que realizarlo 24/7. Gracias a mi mamá esto no podía ser posible, ella ha sido mi ejemplo desde niña y me ha apoyado con mi hijo para seguir jugando, siempre agradecida con mi mamá y todo lo que ha pasado en mi carrera,", finalizó la representante de Xolas Femenil.