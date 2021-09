Liga MX Femenil: Marcela Valera cumplió 100 partidos jugando en el circuito rosa

La defensa de Santos Laguna, Marcela Valera, llegó al centenar de partidos jugados como jugadora de la Liga MX Femenil en este torneo Grita México Apertura 2021.

La jugadora de las Guerreras se siente muy feliz y motivada de seguir adelante en esta Liga MX Femenil para mantenerse activa con su equipo de Santos Laguna.

"Yo sabía cuando iba a cambiar de club, me buscó Santos y estoy muy contenta, muy a gusto y emocionada de haber cumplido estos cien partidos, con este club con esta institución y esta playera", comentó la experimentada guerrera.

Valera asegura que siempre esta listo para seguir aprendiendo de otras jugadoras en este circuito rosa, a pesar de ser una de las jugadoras con más edad en el plantel de Santos Laguna en este certamen.

"Creo que fue una buena decisión el cambio, la verdad he crecido y he madurado a pesar de que soy de las jugadoras llamadas 'de experiencia', he madurado más en el campo, el poder tener minutos, seguimiento y seguir jugando, tener la confianza de mis compañeras y del profesor alimentan la parte competitiva de cualquier deportista", señaló.

La defensa dio gracias a dios y a su familia por siempre estar con ella en cada momento de su carrera y por ser pieza clave de llegar a estos 100 juegos jugados en la Liga MX Femenil con Santos.

Leer más: Liga MX Femenil: Centellas del Necaxa esta a punto de igualar cu mejor marca en la historia del conjunto en esta liga

"Primero lo hice por mí, es algo en lo que siempre he trabajado, después a mi familia que siempre me ha apoyado, por supuesto a Dios que me da la oportunidad de seguir jugando y la salud necesaria de hacerlo a este nivel", aseveró.