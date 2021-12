Liga MX Femenil: Mariana Cadena asegura que se ha acortado la brecha que hay entre los clubes regios y el resto de la Liga

La defensa de las Rayadas de Monterrey, Mariana Cadena, asegura que el nivel de los equipos del circuito rosa han ido en aumento y eso es un gran augurio de que las cosas se están haciendo bien.

“Sí se está acortando porque ha habido muchos partidos en donde los resultados que esperan o están pronosticados no se dan, porque son clubes que han estado creciendo, tanto en lo táctico como en lo físico, lo mental, más clubes se están involucrando en ya tener inteligencia deportiva, psicólogo, staff de calidad para poder darle a las jugadoras las mejores herramientas y eso se refleja, son clubes que están haciendo las cosas bien”, dijo.

Cadena afirma que el gran trabajo de Eva Espejo ha sido demasiado bueno en este certamen, ya que siempre esta tratando de que demos el extra en cada uno de los partidos que llevan a cabo.

“Eva ha sabido como compaginar a todas, como hacer que todo el plantel estemos en una misma idea y también el hecho que ha estado puntualizando el ‘¿por qué hiciste eso?’. Me ha pasado que me dan una salida y me dice ‘ve hacia adelante’ y se la doy a Rebe (Bernal), la otra central y me dice ‘¿por qué fuiste con Rebe?’ y me pone a analizar. Eso hace que entiendas mejor el juego y lo hace con todas las jugadoras para tener un mejor entendimiento de lo que ella quiere”, añadió.

Mariana Cadena señaló que los Clásicos Regios se viven de una manera muy especial tanto en la cancha como en la grada. Recuerda que en sus primeros partidos ante Tigres no escuchaba lo que le decían sus otras compañeras por la multitud de gente que había en la grada.

“Cuando debuté en la Liga femenil fue un 3 de octubre contra Tigres y me metía a a la cancha y no escuchaba a la que tenía a dos metros y son cosas que normalmente solo pasan en las últimas fases o en los clásicos porque va muchísima gente. Sí se vive diferente porque en el futbol femenil todavía no hay tanta gente en los estadios y en el Tigres sí porque tienen buena afición, pero en otros no se vive así”, declaró.