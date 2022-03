Liga MX Femenil: Maribel Domínguez reconoce que hace falta mejorar y tendrán cuidado esta tarde vs Honduras

La labor todavía no termina, Maribel Domínguez es consiente de lo que significa el pase a los octavos de final del Campeonato Femenino Sub-20 de la Concacaf e ir por el boleto al Mundial Costa Rica 2022.

Con 6 puntos en la bolsa, la Selección Femenil venció sin dificultad 3-0 a Panamá y 0-5 a Guyana, pero esta tarde se jugará el pase frente a su similar de Honduras, equipo que empató 1-1 con el cuadro canalero, y que tendrá que tener mucho cuidado.

“Tenemos que ir por el mismo camino, debemos de tener mucha más hambre, creo que hoy se saca un resultado bastante importante. El equipo jugó muy bien, buscó lo que se estableció, lo que queremos plasmar en el campo, nuestro modelo de juego, esa etiqueta que tiene”, expuso la estratega.

Sin embargo, la entrenadora del conjunto Tricolor reconoció que sus futbolistas han elaborado un excelente trabajo sobre el terreno de juego, pero sabe bien, que hay muchos aspectos en el que se debe mejorar.

“Obviamente que hay que trabajar en algunas cuestiones pero para mí hoy el equipo funcionó muy bien, hizo lo que tenía que hacer y estoy convencida de que se ha notado, muy satisfecha por eso”, aseguró.

Finalmente, Maribel Domínguez insistió en el tema del rendimiento de sus jugadoras, quienes caminan con el pie derecho y están a nada de su calificación.

“Hay puntos que tenemos que mejorar, pero lo importante es que la idea se encuentra ahí. Hoy mi equipo me ha gustado más que nunca, más que el primer juego y sé que me va a gustar más en el tercer juego, por lo tanto, me quedo contenta, satisfecha porque tenemos tres puntos más y eso es lo que nos da confianza, quiero ganar las próximas tres unidades”, sentenció.