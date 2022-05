Liga MX Femenil: Marta Cox anuncia de manera oficial su salida del Club León

Marta Cox termina su etapa con Esmeraldas del León en la Liga MX Femenil al anunciar en una entrevista que sale oficialmente del equipo para integrarse a las Tuzas del Pachuca para el siguiente certamen.

“Me iré con el Club Pachuca, no lo voy a esconder porque al final ya está listo, y me esperaban otros clubs, pero bueno, se negoció con ellos tanto que me quedaba un año aquí, y pues yo les digo que está bien, y pues ahí me voy con el Club Pachuca”, aseguro Marta Cox.

Cox asegura que su estancia en León ya se dio por finalizada y ahora solo espera disfrutar su periodo de vacaciones para regresar a tope y concentrarse en su nuevo equipo y en nuevos retos profesionales con Pachuca.

“La verdad creo que mi estancia aquí ya terminó, esperaré ya disfrutar mis vacaciones, regresar a mi casa, estar con mi familia, dejar un poco de lado el futbol y disfrutar esas vacaciones que tanto he anhelado porque es agobiante estar fuera de tu país, y no disfrutar como es, si no todo es trabajo, todo es disciplina, y ya cuando uno llega a casa disfruta con su familia, con sus amigos, y espero ese momento y ya bueno, mi estancia aquí ya termino y me espera otro club", comentó.

Números en León.

La panameña deja números de 21 juegos jugados con la playera del León en el circuito rosa, anotado tres goles, siendo titular en 14 encuentros y sumando mil 457 minutos jugados. La panameña fue presentada oficialmente el 21 de junio 2021.

La jugadora extranjera tiene bien claro su plan a futuro en su carrera en el futbol, ya que se da dos años más en la Liga MX Femenil para luego buscar emigrar al viejo continente.

“Por el momento quiero como dos años aquí, y ya luego creo que no estaré aquí en la Liga Mx, porque soy de las personas que soy de proponerme las cosas, soy de que no soy conformistas de estar solo en un país, siempre quiero probar diferentes ligas, y voy a darles dos años más aquí y eso sea si me voy a Europa”, dijo la seleccionada de Panamá.