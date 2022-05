Liga MX Femenil: Mazatlán FC da de baja a 11 jugadoras de cara el Apertura 2022

Sinaloa.- Loa cambios bruscos comenzaron a presentarse en Mazatlán FC Femenil, este sábado el equipo sinaloense anunció oficialmente la baja de 11 jugadoras con las que Juan Mendoza ya no podrá contar para la siguiente temporada. Esta decisión llega luego de la mala temporada que tuvo el equipo mazatleco en el Clausura 2022 y que muchas de ellas no fueron parte repetitiva del once inicial del entrenador.

A través de redes sociales el equipo femenil emitió un comunicado en donde dan a conocer los nombres de las futbolistas, además de agradecerles su entrega y todo su profesionalismo con el que defendieron la camiseta del equipo. "Mazatlán FC Femenil informa sus bajas de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, esto después de que el Cuerpo Técnico y el Área Deportiva del equipo realizaran un profundo análisis de lo sucedido durante el certamen que recientemente concluyó", se lee en la publicación.

Las futbolistas que ya no estarán con el equipo son: Priscila Gaitán, Fernanda Martínez, Nailea Hernández, Alma López, Michell Guerrero, Adriana Calzadillas, Monique Burguess, Madeleine Pasco; Paola Alemán, Connie Cáliz y Magali Cuadrado, todas ellas se han despedido del equipo y a partir de la siguiente temporada de la Liga MX Femenil estarán buscando un nuevo acomodo en otro equipo.

Mazatlán FC da de baja a 11 jugadoras | Foto: Mazatlán FC

Mazatlán FC en los dos años (4 torneos) que ha disputado en el máximo circuito del futbol femenil no han podido llegar a Liguilla, su temporada más productiva la viviendo en el Apertura 2020 cuando sumaron 21 puntos logrando 6 victorias luego lo intentaron replicar en el Clausura 2021 pero poco a poco han ido perdiendo la efectividad al punto que en las últimas campañas han quedado entre los últimos lugares de la categoría.

Han vivido algunos cambios de entrenador pero ninguna ha encontrado el camino para hacer del equipo un cuadro competitivo. Ahora con la gran cantidad de salidas se espera que lleguen varias jugadoras más para las siguientes semanas, se espera que en próximos días se den a conocer más datos sobre los posibles refuerzos.