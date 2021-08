Liga MX Femenil: Mazatlán FC sigue sin goles y sin puntos en el torneo Grita México AP2021

Mazatlán FC ha tenido un mal arranque en este torneo Grita México AP2021, donde al parecer no se han podido encontrar en la cancha y los malos resultados se han presentando en lo que va de las cinco jornadas.

Ya con cinco jornadas jugadas en la Liga MX Femenil, las sinaloenses no tienen un solo punto y ningún gol a su favor. Lo que es preocupante es la sequia que están pasando, donde además de no poder ganar, no han podido anotarle gol a sus rivales.

Las sinaloenses son el equipo que más goles le han anotado sus rivales con un total de 14 en solo cinco jornadas.

En el historial de este inicio de torneo, las sinaloenses perdieron en la jornada 2-0 ante Tigres de a UANL, para la segunda fecha les gano Santos Laguna con marcador de 2-0, Puebla se impuso 2-0 en la tercera jornada, León las goleo 5-0 en la jornada 4 y en esta pasada quinta jornada perdieron 3-0 ante Rayadas de Monterrey en el Kraken.

Ahora el panorama es muy malo en este arranque es posible que esta semana se puedan dar algunas sopresas en el plantel, ya que las cosas no están funcionando y urge comenzar a ganar para salir del obscuro sótano.

Leer más: Liga MX Femenil: Stefany Ferrer es baja para Tigres por esguince en el tobillo izquierdo

Para las dos siguientes jornadas se enfrentaran ante Tuzas del Pachuca y Chivas del Guadalajara, dos equipos que tienen un gran plantel y se torna como un reto para las sinaloenses poder sacar los puntos en esos dos encuentros.