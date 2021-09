Liga MX Femenil: Mazatlán FC suma 16 partidos sin ganar; en donde solo ha sumado 4 puntos

Sinaloa.- Mazatlán FC Femenil es por mucho el peor equipo de la Liga MX Femenil en este Apertura 2021 y no por jugar mal ya que han tenido la oportunidad de sumar más unidades de las que tienen pero al día de hoy sus rivales han sabido aprovechar mejor las oportunidades, aún así eso no quita que las Cañoneras sean el último lugar con solo un punto.

En este Apertura 2021 los números son claros y pésimos para Miguel Hernández que ya no encuentra la manera de de hacer funcionar al equipo. Han jugado 9 partidos y han perdido 8 y empatado 1, sumando así su único punto, pero analizando sus partidos la mala racha en la Liga MX Femenil se extiende hasta el torneo pasado en donde las últimas 7 jornadas tampoco pudo ganar.

En total Mazatlán FC no gana un partido de Liga MX Femenil desde la jornada 10 del Guard1anes 2021 cuando las Cañoneras recibieron a Necaxa en el Kraken y ganaron 2-0, luego de ese duelo se disputaron 7 duelos más en donde solo 3 empates y el resto derrotas fueron sus resultados, que sumados con los que ahora se tienen, Mazatlán solo ha sumado 4 puntos en 16 partidos.

Con estos datos no se puede esperar que salgan adelante con el entrenador Miguel Hernández que a pesar de tener ya 3 torneos aún es momento de que no las ha hecho jugar como se pudiera esperar. Curiosamente la directiva de las porteñas por ahora no tienen ninguna intención de renovar a su entrenador, luego de 9 jornadas todo se mantiene normal dentro del equipo.

Han sido 16 partido ya los que no han podido ganar en dos torneos | Foto: Jam Media

Los números del Apertura 2021 son claros, han recibido 24 goles y solo han marcado 4, y 3 de ellos han sido en un partido ante Rayadas que tenían ventaja y les sacaron el resultado de último momento. La mitad de la Liga MX Femenil se se juega y solo le restan 8 partidos más, en donde necesitarían ganar todos si quieren estar en Liguilla, pero si solo desean salir del último lugar de 3 a 4 partidos deberán intentar ganar.

Ahora Mazatlán FC ha iniciado la semana con buen animo a pesar de la última derrota ante Necaxa. El torneo tendrá una pausa por la fecha FIFA en donde se espera que puedan descansar y ver cómo salir del mal paso y evitar un problema más grande del que ya tienen.