Liga MX Femenil: Mazatlán FC va por sus primeros puntos

Mazatlán.- Tras caer en la jornada dos, por 2-1 en casa ante FC Juárez, Mazatlán Femenil buscará salir con los puntos, cuando este lunes 25 de julio, visite a las Centellas de Necaxa, en punto de las 16:00 horas. Mazatlán suma dos derrotas en par de encuentros en este torneo.

Mal paso

Necaxa viene de caer por 3-0 ante Chivas, mientras que en la jornada uno perdió por 2-0 ante León, en duelo celebrado en el estadio Victoria.

Mazatlán vio como la porteña, Anahí Rentería marcó su primer gol con las Moradas dentro de la Liga MX Femenil, al convertir de penal el tanto que le dio el empate momentáneo a las sinaloenses ya sobre los minutos finales ante las Bravas.

Tras su debut en el equipo de su ciudad y luego de marcar su primer gol con la camisa de Mazatlán FC, la exdelantera de Santos Laguna Femenil buscará seguir siendo importante para el cuadro de Juan Carlos Mendoza, en el duelo de la jornada tres.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, los dos con par de derrotas en el torneo.

Las Cañoneras tienen en su historial, su primer triunfo en la historia de Liga MX Femenil, al vencer en el estadio Victoria por 1-0 a las Centellas.

Mazatlán sabe que necesita sumar cómo sea, pues no quieren comenzar a rezagarse en sus aspiraciones por no terminar en los últimos puestos de la tabla en este torneo, en donde buscan clasificar a la fiesta grande luego de cuatro torneos de historia en donde no lo han conseguido.

Por la reacción

Juan Carlos Mendoza, entrenador de las Cañoneras comentó en conferencia de prensa después del partido ante Juárez, que espera que tengan una reacción en el siguiente partido y poder mejorar su desempeño en el terreno de juego, pues según su estratega su equipo dejó mucho que desear en el encuentro ante Bravas, en donde las Moradas cayeron por 2-1 ante el Kraken.

Mazatlán no tendrá más refuerzos para este torneo, luego de que la directiva anunció antes del arranque del Apertura a 12 nuevas jugadoras y tuvieron cerca de 16 bajas para este semestre.

El equipo Morado espera que con las 26 futbolistas que son parte del plantel del primer equipo, puedan levantar la cara y conseguir algo que de momento parece muy complicado.