Liga MX Femenil: Mazatlán FC vs Rayadas donde y a que hora verlo | Jornada 5

El equipo del Mazatlán FC Femenil se prepara para entrar en escena este viernes en la jornada cinco del torneo Grita México AP2021 de la Liga MX Femenil, donde esta en busca de su primer triunfo ante las Rayadas del Monterrey.

Sin luga a dudas va ser un reto mayor para las sinaloenses, ya que Rayadas de Monterrey llega como segundo de la tabla general y viene de ganarle 2-0 a la Franja del Puebla en la sultana del norte.

Por su parte, las sinaloenses sufieron una dolorosa derrota la jornada pasada ante el León, donde fueron goleadas 5-0 en el estadio Nou Camp.

Además de tener cuatro derrotas a cuestas, las sinaloenses no la han pasado bien en este inicio de torneo donde suman once goles en contra y no han podido anotar un solo gol a su favor en lo que va del torneo.

La tarea se ve complicada ante un plantel tan completo como lo son las Rayadas del Monterrey, quienes tienen en sus filas Mónica Monsiváis, una delantera que se encuentra entre las mejores goleadores del certamen con tres anotaciones.

Para este encuentro, las sinaloenses saltarian a la cancha con Mariana Zárraga, Alma López, María Sandoval, Michell Guerrero, Madeleine Pasco, Ixchebel Romero, Belkis Escalancante, Montserrat Peña, Valeria Lagunes, Paloma Velázquez y Norma Gaitan.

El partido se llevará a cabo a las 19:00 horas de Sinaloa y a las 20:00 horas del centro de México y lo puedes ver a través de la señal de TVP.