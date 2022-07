Liga MX Femenil: Mazatlán FC y Club León los equipos que más altas tienen de cara el AP22

México.- La Liga MX Femenil está a solo 7 días de que arranque de manera oficial y los equipos aún siguen en pretemporada, algunos ya las culminaron y solo detallan sus últimas cosas. En este parón como es de costumbre ya se han realizado muchos movimientos, tanto altas como bajas teniendo una media de 6 a 8 jugadoras en la mayoria de los equipos pero hay un par que rompieron esa cifra contratando a diestra y siniestra.

De acuerdo a lo registros de altas de los 18 equipos solo dos instituciones han superado esas marcas con practicamente la incorporación de una plantilla nueva, Mazatlán FC y Club León fueron las que más jugadoras han anunciado en tan poco tiempo. Las sinaloenses así como dejaron ir tambien contrataron, al momento han dado de alta a 12 jugadoras que ya trabajan a la par de las que se mantuvieron tras la "limpia".

En lo que respecta al Club León las cosas se salieron un poco más de control al anunciar 14 jugadoras de un solo golpe, muchas de ellas ya tienen varias semanas trabajando con el equipo, otras más apenas se incorporan. Si bien es una practica muy común en la Liga MX Femenil los movimientos de jugadoras, esto tiene mucha relación entre los resultados obtenidos ya que curiosamente ambos clubes han sido de los peores de las últimas campañas por lo que un cambio brutal era más que necesario.

Por el contrario el resto de equipos se mantiene entre 6 a 8 jugadoras nuevas. Casos como Rayadas, Chivas, Tigres y América apenas han tenido incorporaciones, esto debido a que tienen una estructura que solo debe fortalecerse. La única escuadra que no ha tenido altas oficiales es Puebla, de las 18 solo ellas no tienen jugadoras nuevas o no las han dado a conocer.

Te recomendamos leer

La Liga MX Femenil arrancará el 8 de julio cuando América reciba en el Azteca al conjunto de Toluca. El equipo campeón jugará el día lunes 11 de julio ante Tijuana cerrando la primera fecha del Apertura 2022. Otros de los partidos llamativos del arranque está el Atlas vs Tigres y el San Luis vs Rayadas.