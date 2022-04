Liga MX Femenil: Mazatlán Femenil por su última oportunidad ante Chivas

Mazatlán.- Tras la sacudida sufrida la jornada pasada, Mazatlán FC Femenil vuelve a la acción este domingo 3 de abril, cuando en punto de las 19:00 horas reciban en el estadio Kraken a las Chivas.

Sin duda, será la última llamada para las moradas, que a cuatro jornadas del final de la fase regular necesitan conseguir una buena racha de resultados para meterse a liguilla.

La situación de las Moradas se complicó, sobre todo más después de la derrota por 5-0 la fecha pasada en su visita a Pachuca, en donde el equipo sinaloense mostró un pobre desempeño, sobre todo en el segundo tiempo.

Las Cañoneras tienen ya cuatro juegos sin ganar, en ese lapso son tres derrotas y un empate los que suman.

Por su parte, Guadalajara ya llega con la clasificación a liguilla segura, después de derrotar por 2-0 al León para mantenerse en los puestos de arriba de la tabla y confirmarse como uno de las equipos candidatos a pelear por el título.

Chivas tiene en sus filas a un gran plantel, en donde destaca Alicia Cervantes, seleccionada nacional y una de las mejores delanteras del torneo.

Cervantes será una de las jugadoras a seguir pues pelea de cerca por el liderato de goleo y quiere aprovechar el mal momento que vive Mazatlán en defensa.

Las Cañoneras han recibido ocho goles en los últimos tres juegos, además por lesiones y algunas bajas de juego, Juan Carlos Mendoza ha tenido que realizar movimientos en la parte baja en los últimos partidos.

Otro de los puntos que preocupa mucho al cuadro morado, es su nula respuesta en la generación de fútbol ofensivo. Las de la "Ola Morada". Tienen solo un gol a favor en los últimos cuatro juegos.

Además su delantera titular, Connie Cáliz, lleva ya varios juegos sin poder anotar, su último tanto lo hizo en la jornada nueve, cuando vencieron en casa al Necaxa.

Mendoza ha probado con varias jugadoras, pero no ha logrado tener una buena respuesta al frente, además no descartó luego de la goleada ante Pachuca que para este encuentro realice varios cambios en su once.

El entrenador apuntó que hay varias jóvenes luchando por una oportunidad y este sería un buen momento para dárselas.

Es así como salen las chicas mazatlecas al terreno del juego hoy, con más dudas que certezas y por lo que sería un hombrada que les mantenga con vida de cada a las últimas tres fechas del semestre.