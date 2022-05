Liga MX Femenil: Mexicoamericanas no ocuparán plaza de extranjeras, precisó Mikel Arriola

Este lunes se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX, en la cual se decidieron algunos cambios para la Liga MX Femenil para la temporada 2022-2023. Entre los cambios más relevantes fue la implementación del VAR para los partidos de Liguilla, así como el incremento de jugadoras extranjeras.

Fue a partir del Apertura 2021 que la Liga MX Femenil permitió la inscripción de jugadoras foráneas y limitó el cupo a dos extranjeras por equipo. A partir del Apertura 2022, el límite se duplicó, por lo que cada club podrá registrar hasta 4 jugadoras No Formadas en México.

Sin embargo, la determinación generó cierta confusión por el término No Formada, pues hay jugadoras con doble nacionalidad que iniciaron su carrera en el extanjero. Tal es el caso de futbolistas como Scarlett Camberos con América o Renae Cuéllar, nacidas en Estados Unidos.

Al respecto, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, precisó que las jugadoras con doble nacionalidad (mexicana y otra más) no ocuparán plazas de extranjeras. "Las mexicoamericanas juegan como mexicanas, es decir, formadas en México", señaló tras ser consultado por El Debate.

Esta medida no es única del circuito femenil, pues en la rama varonil hay casos similares. Miguel Ponce nació en California y se formó en las inferiores del LA Galaxy; mientras que Rafael Baca y Alejandro Zendejas, aunque nacieron en México, iniciaron su carrera en el extranjero. No obstante, ninguno de los 3 ocupa plaza de No Formado en México.

Por lo que la misma determinación se aplicará en la Liga MX Femenil, para no cerrarle las puertas a jugadoras con doble nacionalidad, ni a las futbolistas que nacieron en México pero que iniciaron su carrera en el extranjero. Por lo que las 4 plazas de No Formadas en México serán exclusivamente para jugadoras de otra nacionalidad.