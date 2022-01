Liga MX Femenil: Mia Fishel no ha debutado pero ante Tijuana podría ver su oportunidad

Nuevo León.- La flamante refuerzo de Tigres Femenil, Mia Fhisel no ha sido aún elegida por Roberto Medina para saltar al campo de juego. Se le han presentado ya dos oportunidades pero por circunstancias diferentes no se hizo oficial sus primeros minutos en la Liga MX Femenil. La atacante está disponible con el equipo desde la jornada 3 del Clausura 2022 pero no ha sido utilizada en ningún partido pero ahora en su visita a Tijuana podría tener su primera oportunidad para demostrar su talento.

La primera convocatoria llegó en el juego ante FC Juárez, mismo que fue reprogramado por casos de Covid-19, ante ese parón en la Liga MX Femenil para ellas, las Amazonas le cedieron para que concentrara con la Selección de Estados Unidos Sub-23 en donde arribó desde el 23 de enero y quedó libre este 29 del mismo mes. Desde su regreso trabajó al parejo de sus compañeras, lista cualquier decisión del estratega.

La segunda ocasión en la que quedó fuera del partido fue por su concentración con su selección, fue en el juego de media semana ante el Atlas. Ahí Kanu se llevó la noche anotando su primer triplete por lo que el marcador fue muy holgado y Mia Fishel no estuvo siquiera presente en el estadio para ver el juego de sus compañeras. Ahora luego de llegar al equipo Roberto Media está listo para echar mano de una de las estrellas del futbol femenil de los Estados Unidos.

Para el partido de este lunes ante Tijuana, el equipo de Tigres ya dio a conocer la convocadas y quienes ya viajaron a la frontera, entre las jugadoras mencionadas, la 10 ya figura con sus compañeras. A lo largo de poco más de 2 semanas han visto la calidad de la jugadora en el entrenamiento y es posible que arranque como banca dándole más protagonismo a Kanu luego de su gran juego de media semana, pero Fishel tendría algunos minutos para irla probando en la Liga MX Femenil y sería ingresando de cambio para ello.

Mia Fishel podría ver acción este lunes ante Tijuana | Foto: Twitter Tigres Femenil

Al momento Tigres a pesar de las bajas de Katty Martínez y María Sánchez no ha dejado de funcionar, su maquinaria para hacer goles queda repartida en más de una jugadora por lo que es de suma importancia que lleguen más a sumarse para hacer todo más grupal y eso es lo que intenta Mia Fishel una vez que ingrese al campo de juego y tenga sus primeros minutos para acoplarse al mejor equipo de la Liga MX Femenil y brillar con ellas.

A horas de que arranque la fecha 5 del Clausura 2022, Tigres se ubica en una posición muy diferente a la que se acostumbra, ahora es posición 4 con solo 7 puntos, pero es por un par de partidos ganados y uno más empatado pero tiene un duelo pendiente ante las Bravas de Juárez, mismo que por ahora no se ha revelado cuándo será jugado. Aún ya la marca invita inicia de nueva cuenta, luego de que en la Liguilla pasada le cortaran una de 40 duelos sin perder.