Liga MX Femenil: Mia Fishel viaja a concentración USA Sub 23 tras postergación del Juárez vs Tigres

La delantera estadounidense Mia Fishel, recién incorporada como nueva jugadora de Tigres Femenil, viajó esta tarde a Estados Unidos para reportarse a la concentración la selección Sub 23, de la cual volverá el 29 de enero.

Fishel se unió al equipo luego de desarrollar su carrera universitaria en la UCLA (University of California, Los Angeles) y fue anunciada el pasado 14 de enero como nueva jugadora de las "Amazonas" ante las salidas de Katty Martínez, María Sánchez y Stefany Ferrer.

En su trayectoria como seleccionada, recibió una convocatoria con la Sub 15, posteriormente la Sub 17 y la Sub 20, donde comenzó a tener mayor impacto mediático y reconocimiento dadas sus actuaciones.

Fue ganadora del Balón de Oro en el campeonato de la Sub 20 de la Concacaf en 2020, gracias a sus 13 goles, fundamentales para que EUA se proclamara campeón en ese certamen. También ha sido convocada por la selección mayor.

"Big Fish" llegó como refuerzo para Tigres junto a Uchenna Kanu con el objetivo de mantener la ofensiva letal que caracteriza a las neoleonesas.

Debut a la espera

Debido a la convocatoria con la Sub 23 de su país, Fishel se perderá el partido contra Atlas el viernes 28 de enero, por lo que su debut tendrá que esperar debido a que el juego de la jornada 3, contra Juárez, fue reprogramado por 11 casos positivos de Covid-19 en el plantel de Bravas.

El posible debut de Fishel como felina podría darse el lunes 31, cuando visiten a Xolos Femenil por la jornada 4.