Liga MX Femenil: Mia Fishel ya tuvo su primer entrenamiento con Tigres y debutaría ante Bravas

Nuevo León.- La semana para Tigres Femenil dio un cambio cuando este miércoles la estadounidense Mia Fhisel oficialmente se presentó a entrenar con el equipo, la jugadora había tenido algunos contratiempos para estar en el campo junto a sus compañeras. Pero ya oficialmente se le vio entrenando a la par de todas lo que alienta a Roberto Medina a que para el fin de semana ya podría ser elegible para la visita al FC Juárez. Fishel se hizo presente en el Universitario el pasado lunes en el empate de Tigres y Chivas en donde tuvo por primera vez su acercamiento con la afición.

La jugadora de 20 años es considerada en su país como una fuera serie, con muy poco tiempo en el combinado nacional Sub-20 demostró un gran avance al punto de que fue llevada a la Sub-23 en donde tambien le llenó el ojo a los entrenadores por eso ahora que llega a su primer equipo profesional en la Liga MX Femenil las expectativas de lo que pueda lograr son muy altas.

A través de las redes sociales de Tigres Femenil se pudieron ver las primeras imágenes de Mia Fishel enfundada con la ropa de entrenamiento del club felino. Y se le ve en buena forma física por lo que ya solo sería cuestión de la decisión del entrenador si la usa o no. De momento en la pagina de la Liga MX Femenil su registro no ha sido dado de alta lo que haría pensar que no está lista para jugar pero lo más seguro es que la actualización no ha llegado por la espera a los movimientos que aún pueden darse y colocarlos todos en una sola.

Mia Fishel ya entrenó con Tigres | Foto: Captura

Mia Fishel jugará con el número 10 que dejó Katty Martínez con su partida al Club América, en ella y en Uchenna Kanu la directiva de las Amazonas ponen la encomienda de generar goles y jugadas para el resto de jugadoras, hay que recordar que Tigres tiene un promedio de gol muy alto y con dos jugadoras de ese calibre deberán aprovechar para ser de las escuadras más goleadoras de la Liga MX Femenil, tambien ya que en esta campaña Tigres está en búsqueda de sus primeros 500 goles en la historia del torneo.

Para este inicio de torneo Tigres luego de 2 fechas está sorpresivamente en un lugar poco conocido para ellas y se ubica en el lugar 3, detrás de Guadalajara y Toluca que aunque tienen igual 4 puntos su diferencia de gol es mejor. Tigres ha sumado una victoria ante Necaxa y un empate con Chivas. Para esta jornada 3 esperan poder regresar al triunfo ante unas inspiradas FC Juárez que vienen de una contundente victoria ante León.

La jornada 3 de la Liga MX Femenil arrancará hasta el sábado con un par de partidos, Tigres y Juárez cerrarán la fecha el lunes 24 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.