Liga MX Femenil: Michell González le pone los pies en la tierra a Chivas de cara a Liguilla

Jalisco.- En Chivas saben que luego del resultado conseguido el pasado lunes ante las líderes de la Liga MX Femenil pudo haber dado un mensaje equivocado como decir que están por encima que todos los equipos, pero para dejar claro el estado actual del Rebaño, Michell González atendió a los medios para comunicar que en Chivas no hay más que pensamientos de mejorar y esperar el momento indicado para celebrar y que una victoria en fase regular no es sinónimo de campeonato.

La mediocampista atendió a los medio de comunicación este miércoles y afirmó que la victoria y el cierre de Chivas es alentador pero que no han ganado nada y no pueden aventurarse a perderse cuando el camino sigue complicado al título. "Claro que se toma en cuenta lo que se hizo en fase regular, para nosotras es algo bueno, llegamos motivadas, pero tambien aplica que Liguilla es un torneo nuevo, los equipos llegan motivados, sabemos que hicimos bien las cosas pero no hemos lograda nada todavía", agregó".

Incluso se tomó la libertad de no poner a favoritos para la Liguilla, entiende que cualquiera de los 8 equipo calificados tienen las mismas condiciones para pelear, específicamente los equipos regios que aunque no cerraron con buenos resultados con empates y derrotas, para Michelle González no hay error más grande que pensar que están a la baja en su nivel.

Chivas se alistan para su visita a CU este viernes | Foto: Captura

"Queremos el campeonato, vamos en busca de la segunda, pero nada más porque los equipos regios no cerraron de la mejor manera. Todos los equipos tenemos la misma oportunidad de poder mostrar cosas diferentes en un torneo como Liguilla", dijo. Aprovechado su imbatibilidad en la Liga MX Femenil, aseguró que ni ellas se sientes favoritas para el título dejando que sus acciones en el campo hablen por ellas. "No nos consideramos favoritas, pero nosotras preferimos seguir trabajando y que la gente habla lo que quiera", sentenció.

Chivas tendrá como rival en Cuartos de Final de la Liguilla a Pumas, un quipo que se metió en los últimos partidos. Su participación será este viernes 6 de mayo cuando visiten CU para la ida, duelo que se jugará en punto de las 18:00 pm (Centro de México) y podrá verse en vivo por la señal de TUDN a través de la plataforma de VIX.