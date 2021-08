Liga MX Femenil: Michelle Montero afirma que jugar en la liga mexicana es un sueño

La delantera cotarricense de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Michelle Montero, asegura sentirse como en un sueño jugando en la Liga MX Femenil, ya que es un circuito que se encuentra en crecimiento y otorga buenas oportunidades para seguir activa.

Montero comento en entrevista para TUDN, que después de su amargo paso por el futbol de Israel donde vivió momentos muy complicados, llegar a México con Cruz Azul fue un gran alivio ya que esta haciendo lo que más le gusta y en un ambiente de paz.

La delantera dio a conocer que decidió dejar el futbol de Israel por los problemas de guerras que enfrenta, ya que ra muy complicado estar en un país donde cotiianamente tenia bombardeos.

“Al principio todo fue muy bonito, todo iba muy bien, hasta que… yo respeto la religión, pero había días que no entrenábamos, a veces cuatro días, a veces tres días. Eso me afectó mucho físicamente y no solamente eso, también estuvimos una semana y media metidas en la casa porque no podíamos salir por lo que pasó entre Gaza e Israel.

“Todos los días eran bombardeos, todos los días teníamos que ir a la zona segura, era ocho veces al día tal vez, ocho, cinco, cuatro veces al día, nos bombardeaban y teníamos que irnos a la zona segura, no podíamos salir, no podíamos hacer nada y me perjudicó mucho”, contó Michelle Montero.

La tica afirma que en su país no se cuenta con una liga con la infraestructura ni organización como la de México y para ella es un sueño estar en una liga con buenas bases en esta etapa de su carrera.

“El sueño de cada una de nosotras como mujeres es vivir de esto. Creo que nosotras hemos luchado mucho por eso, allá es muy difícil, sé que acá también, pero ya sea México o Costa Rica queremos vivir de eso.

Montero ha jugado poco en este torneo Apertura con el Cruz Azul, apenas suma minutos jugados tras entrar de cambio en dos ocasiones.