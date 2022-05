Liga MX Femenil: Michelle Montero denunció maltrato de directiva de Cruz Azul

México.- La temporada para Cruz Azul en la Liga MX Femenil culminó de manera abrupta y es que en el último minuto quedó fuera de Liguilla luego de la victoria de Tijuana. Con ello llegaron los problemas y el primero fue la salida inesperada de Michelle Montero quien decidió acabar su contrato de manera anticipada argmentando que en Cruz Azul sufrió de maltrato por parte de la directiva del equipo.

La jugadora en una entrevista para ESPN explicó que comenzó a sentir un poco del rechazo del entrenador y de otros directivos del equipo femenil pero todo se intensificó luego de una convocatoria a su país ya que la acusaron con otras jugadoras por haber pedido un día libre, tambien luego de que hablara con recursos humanos sobre la forma en la era tratada, el cuerpo técnico tomó represalias contra ella.

"Empecé a tener problemas porque el cuerpo técnico de Cruz Azul se me acercó y me dijo: 'Mich si fuera por nosotros no estuviera aca", dijo la jugadora. "Fui a recursos humanos y les dije que no me gusta como me estaban tratando que la verdad estaba cansada. No sé si es por ser extranjera, si ellos son muy nacionalistas, pero estaba muy cansada de esto", agregó.

Michelle Montero se va de Cruz Azul | Foto: Especial

Luego la misma Michelle Montero fue acusada de haber dicho ante recursos humanos que había sufrido acoso sexual de parte de su entrenador, algo que la misma jugadora desmintió ya que lo que ella se había hablado era meramente de los tratos groseros que recibió de las personas, "Eso es un tema muy grave, porque yo en ningún momento le ha acusado de acoso sexual".

Ante todas estas señales de abuso sobre la jugadora, Michelle Montero ha decidido que no irá más con Cruz Azul. Por ahora es una jugadora libre en la Liga MX Femenil donde podría encontrar un nuevo equipo de cara al Apertura 2022 o posiblemente tenga en mente salir de México y buscar en otro lado una nueva oportunidad para seguir jugando futbol.

En lo que respecta al club, el mismo medio deportivo aseguró que habló con la directiva y negaron cualquier tipo de acusaciones de la jugadora y alegaron que solo le pidieron que fuera más profesional como todas sus compañeras. Por ahora la Liga MX Femenil no ha dado alguna postura de la situación.