Liga MX Femenil: Michelle Montero lanzó mensaje prometedor a la afición de Cruz Azul

Ciudad de México.- Cruz Azul Femenil sufrió su primera derrota en la cancha de la Noria recibiendo a las bicampeonas Tigres Femenil. Un duro 3-0 ocasionaría que las dirigidas por Roberto Pérez puedan descender posiciones en la tabla general de la Liga MX Femenil.

El Grita México Ap2021 se le había dado de una manera diversa a las jugadoras celestes, pero en sus últimos compromisos se le ha negado la senda del triunfo, misma que no consigue desde la fecha 3, cuando visitó a las Tuzas del Pachuca y se embolsó los tres puntos por la mínima diferencia.

Varias de sus futbolistas comienzan a probar sus primeros momentos con la camiseta azul como el aclimatarse a la altitud de la Ciudad de México, una de ellas la originaria de Costa Rica, Michelle Montero, quien poco a poco logra acoplarse al funcionamiento del estratega.

Desde su debut contra Pumas Femenil ha sumado cada vez mayor oportunidad en la oncena, sin embargo en este último partido no consiguió mostrar su experiencia europea ante las líderes invictas del campeonato de la Liga MX Femenil, situación que no la dejó tranquila al término del partido, pues reconoce que aún le falta mucho por mejorar ahora que viste los colores de la Máquina.

Mensaje de promesa por parte de Michelle Montero

"A veces queremos todo de una vez pero así no funciona. Sé que me falta mucho por mejorar, sé que no es fácil el camino, pero solo Dios sabe lo que deseo esto y trabajo día a día por ser mejor que mi yo de ayer", escribió en su reciente publicación en su red social.

La joven costarricense sabe de la responsabilidad que comprende llegar a la institución como la primera futbolista no nacida en México, tanto que expone mayor intensidad y rendimiento para cumplir con las expectativas que desea mirar la afición en su llegada al equipo, por lo que agradeció sus muestras de apoyo y a la vez prometió dos entidades, alma y corazón.

"Gracias a los fanáticos por todo el apoyo, prometo dejar alma y corazón en este club", finalizó Michelle Montero en su mensaje.